Sigara yanıklarıyla 1 yaşındaki bebeğe korkunç işkence: Babasına vahşeti zorla izlettiler! Filistin’deki İsrail zulmü arşa çıktı

Gazze'de 1 yaşındaki bebek, babasının gözleri önünde İsrail askerlerinin işkencesine maruz kaldı. Çiviler ve sigara yanıklarıyla vahşete maruz bırakılan minik birey, yaklaşık 10 saat sonra serbest bırakılırken babası hala esir tutuluyor.

AA
Giriş Tarihi: 24.03.2026 14:10
Filistin televizyonunun gazeteci Usame el-Kahlut'tan aktardığı habere göre, adı "Karim" olan bebek ve bebeğin babası Usame Ebu Nassar, oğluyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıktığı sırada Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı.

BACAĞINDA SİGARA SÖNDÜRÜLDÜ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, babayı ve oğlunu askeri kontrol noktasına götürdü ve ikisini de soyarak sorguya aldı. Askerler, babanın gözü önünde bebeğin bacağında sigara söndürdü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdi ve bacağına çivi batırdı.

VÜCUDUNDA KAN DONDURAN YARALAR GÖRÜLDÜ

Gazetecinin yayınladığı görüntülerde, çocuğun maruz kaldığı istismar sonucu oluşan yaralanmalar yer aldı.

Bebeğin, yaklaşık 10 saat sonra serbest bırakıldığı ve El-Megazi'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla ailesine teslim edildiği, babanın ise İsrail'in elinde tutulduğu bildirildi.

Bebeğe hastanede yapılan muayene raporunda, bacağında sigara yanıklarına ve çivi nedeniyle oluşan delinme yaralarına rastlandığı ifade edildi.

Ailenin, babanın serbest bırakılması ve tedavisinin sürdürülebilmesi için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunduğu aktarıldı.