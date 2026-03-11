Trend
SON DAKİKA| ABD çatışmayı dini kehanetlerle meşrulaştırdı: Trump’ı seçilmiş kişi ilan ettiler! ‘İran savaşı Armageddon’u tetikleyecek’
Son Dakika: ABD ordusu dini kehanetlerle İran savaşını meşrulaştırdı. Komutanlar askerlere çatışmanın "Armageddon" (kıyamet savaşını) tetikleyeceğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "dini bir görev için seçildiğini" ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 11.03.2026 12:37