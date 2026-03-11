Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| ABD çatışmayı dini kehanetlerle meşrulaştırdı: Trump’ı seçilmiş kişi ilan ettiler! ‘İran savaşı Armageddon’u tetikleyecek’

SON DAKİKA| ABD çatışmayı dini kehanetlerle meşrulaştırdı: Trump’ı seçilmiş kişi ilan ettiler! ‘İran savaşı Armageddon’u tetikleyecek’

Son Dakika: ABD ordusu dini kehanetlerle İran savaşını meşrulaştırdı. Komutanlar askerlere çatışmanın "Armageddon" (kıyamet savaşını) tetikleyeceğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "dini bir görev için seçildiğini" ileri sürdü.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 11.03.2026 12:37
ABD'de yaklaşık 30 Demokrat Kongre üyesi, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın Amerikan askerlerine "İncil'deki kehanetleri gerçekleştirecek bir savaş" olarak anlatıldığı iddialarının soruşturulmasını talep etti.

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haber kuruluşunun aktardığına göre, Kongre üyeleri ABD Savunma Bakanlığı Müfettişliği'ne bir mektup göndererek orduda yüzlerce şikayete konu olan bu iddialar hakkında iç soruşturma başlatılmasını istedi.

"SAVAŞI DİNİ KEHANETLERLE MEŞRULAŞTIRDILAR"

Mektup, cuma günü askeri haber sitesi Military.com tarafından ortaya çıkarıldı. Aralarında Michigan Temsilcisi Rashida Tlaib, Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar ve Washington eyaletinden Pramila Jayapal gibi Demokratların bulunduğu birçok Kongre üyesi mektuba imza attı. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de imzacılar arasında yer aldı.

Kongre üyeleri, bazı askeri komutanların ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarını "dini kehanetler ve kıyamet teolojisi" üzerinden gerekçelendirdiğini bildirdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Eğer bu iddialar doğruysa, savaşın İncil yorumları üzerinden meşrulaştırılması ve askerlerin belirli bir dini vizyonu gerçekleştirmek için hayatlarını riske attıklarının söylenmesi ciddi anayasal sorunlar doğurur."

Kongre üyeleri bunun ayrıca ABD Savunma Bakanlığı'nın dini tarafsızlık kurallarının ihlali ve askeri liderliğin profesyonel standartlarının ihlali anlamına gelebileceğini belirtti.

ASKERLERE TRUMP'IN "SEÇİLMİŞ KİŞİ" OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Şikayetlerde bazı komutanların askerlere ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da kıyameti başlatacak işaret ateşini yakması için Hz. İsa tarafından seçildiğini" söylediği de belirtildi.

Demokratlar, bu tür söylemlerin Savunma Bakanı Pete Hegseth ve bazı üst düzey yetkililerin Orta Doğu politikasını zaman zaman dini referanslarla açıklamasının parçası olup olmadığının da araştırılmasını istedi.

HEGSETH'İN HRİSTİYAN AŞIRILIKÇI DÖVMELERİ

Savunma Bakanı Pete Hegseth daha önce de Hristiyan aşırılıkçı semboller taşıyan dövmeleri nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Hegseth'in göğsünde bir Haçlı seferleri haçı dövmesi bulunduğu, kolunda ise Arapça "kafir" kelimesinin yazılı olduğu belirtiliyor.

Bu semboller Hegseth'in geçen yıl Senato'daki onay süreci sırasında da eleştirilmişti. Hegseth ayrıca geçmişte cinsel saldırı iddiaları, alkol kullanımı ve ırkçılık suçlamaları nedeniyle de tartışmaların odağında yer almıştı.

Senato'daki oylama 50-50 eşit çıkınca Başkan Yardımcısı JD Vance'in kullandığı eşitliği bozucu oy sayesinde Hegseth'in Savunma Bakanlığı görevi onaylanmıştı.

"DİNİ BİR 'ARMAGEDDON' YARATMAK İSTEYEN FANATİKLER"

Hegseth geçtiğimiz hafta CBS News'in "60 Minutes" programına verdiği röportajda ABD ordusunun dini bir "Armageddon" yaratmak isteyen fanatiklerle savaştığını ileri sürmüştü.

Hegseth röportajda şu ifadeleri kullandı: "Askerlerin yüce Tanrılarıyla bir bağ kurmaları gerekiyor. Nükleer kapasite elde ederek dini bir Armageddon yaratmak isteyen fanatiklerle savaşıyoruz. Ben bir inanç insanıyım ve askerlerimizin Tanrı'ya güvenmelerini teşvik ediyorum."

"İRAN SAVAŞI ARMAGEDDON'U TETİKLEYECEK"

ABD ordusunda dini özgürlüklerin korunması için çalışan Military Religious Freedom Foundation (MRFF) adlı kuruluş ise ordudan çok sayıda şikayet aldıklarını açıkladı.

Kuruluşun kurucusu ve eski ABD Hava Kuvvetleri mensubu Michael L. Weinstein, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada ordu içinde 200'den fazla şikâyet aldıklarını söyledi.

Weinstein'e göre bazı askerler, İran'a karşı yürütülen savaşın "Armageddon'u başlatacağı ve Hz. İsa'nın geri dönüşünü hızlandıracağı" şeklinde anlatıldığını aktardı.

"ABD ORDUSUNDA HRİSTİYAN AŞIRILIKÇI AKIMLAR GÜÇLENİYOR"

Weinstein, ABD ordusunda Hristiyan aşırılıkçı ve radikal dini akımların giderek güçlendiğini belirterek, "Bu tek bir kontrolden çıkmış komutanın meselesi değil" ifadelerini kullandı.

"TEHLİKELİ BİR İKLİM OLUŞUYOR"

Demokrat Kongre üyeleri mektuplarında ayrıca ABD yönetiminin bazı söylemlerinin de ordudaki bu tür mesajları teşvik edebileceği uyarısında bulundu.

Mektupta, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin geçen ay İsrail'in "Orta Doğu'nun tamamını alma hakkı olduğu" yönündeki açıklamalarına da dolaylı atıf yapıldı.