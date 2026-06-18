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SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!
SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!
Son Dakika: Trump yönetimi tarihi anlaşmayı "zafer" olarak sunarken, CNN'in analizi farklı bir tablo çiziyor. Peki ABD ne verdi, İran ne aldı? İşte savaşın ardından imzalanan 14 maddelik mutabakatın perde arkası…
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 10:08