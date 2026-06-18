Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

Son Dakika: Trump yönetimi tarihi anlaşmayı "zafer" olarak sunarken, CNN'in analizi farklı bir tablo çiziyor. Peki ABD ne verdi, İran ne aldı? İşte savaşın ardından imzalanan 14 maddelik mutabakatın perde arkası…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 10:08
SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

ABD/İsrail-İran savaşının ardından varılan ateşkesi kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmeyi hedefleyen 14 maddelik mutabakat zaptının ayrıntıları ortaya çıktı.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

CNN'in analizine göre anlaşma; Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından yaptırımların kaldırılmasına, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasından nükleer programın geleceğine kadar birçok kritik başlığı içeriyor.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

ASKERİ OPERASYONLAR KALICI OLARAK DURDURULACAK

Anlaşmanın ilk maddesi, ABD ve İran'ın yanı sıra müttefiklerinin de tüm cephelerde askeri operasyonları kalıcı olarak sonlandırmasını öngörüyor. Metinde Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken İsrail veya Hizbullah'ın adı açık şekilde geçmiyor.

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SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

CNN'e göre bu durum, İsrail'in anlaşmaya yaklaşımının sürecin geleceği açısından belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

WASHİNGTON HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİNDEN UZAKLAŞIYOR

İkinci madde kapsamında taraflar birbirlerinin egemenliğine ve iç işlerine saygı göstermeyi taahhüt ediyor.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

CNN, bu ifadelerin ABD'nin İran'da hükümet değişikliği hedefinden geri adım attığı şeklinde yorumlanabileceğini belirtti. Washington savaşın ilk dönemlerinde İran halkına yönetime karşı ayaklanma çağrıları yapmıştı.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

60 GÜNLÜK MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Üçüncü maddeye göre taraflar, nihai anlaşmaya ulaşmak amacıyla en fazla 60 gün sürecek müzakereler yürütecek. Tarafların ortak mutabakatı halinde bu süre uzatılabilecek.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

CNN'in aktardığına göre ABD'li yetkililer, anlaşmanın 17 Haziran'da imzalandığını belirtirken, mevcut takvime göre müzakerelerin ilk aşamasının 16 Ağustos'ta tamamlanması öngörülüyor.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

ABD DENİZ ABLUKASINI KALDIRACAK

Anlaşmanın dördüncü maddesine göre Washington, İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmaya başlayacak ve süreci 30 gün içinde tamamlayacak.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

ABD ayrıca nihai anlaşmanın imzalanmasının ardından İran çevresindeki ek askeri varlığını da geri çekmeyi taahhüt ediyor.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

CNN, bunun savaş sırasında bölgeye sevk edilen yaklaşık 50 bin ilave Amerikan askerini kapsayabileceğini değerlendirdi.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN AÇILIYOR

Beşinci madde kapsamında İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş sağlayacak.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

Tanker trafiğinin derhal başlaması planlanırken, mayın temizleme ve teknik engellerin kaldırılması için 30 günlük bir süreç öngörülüyor.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

CNN'in dikkat çektiği önemli ayrıntılardan biri ise, İran'ın ilerleyen dönemde Umman ve diğer Körfez ülkeleriyle birlikte Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin yeni bir sistem oluşturacak olması. Bu durumun gelecekte geçiş ücretleri gibi yeni uygulamalara kapı aralayabileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

İRAN'A 300 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK PAKET

Mutabakatın en dikkat çekici maddelerinden biri ise ekonomik destek paketi oldu.

Altıncı maddeye göre ABD ve bölgesel ortakları, İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık bir plan hazırlayacak.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

CNN, bu rakamın İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam değerinden bile daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, anlaşmanın Tahran açısından son derece önemli ekonomik kazanımlar içerdiğini vurguladı.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yedinci madde, İran'a yönelik tüm ABD yaptırımlarının ve uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

CNN'e göre bu adım, yalnızca petrol ihracatını değil, İran'ın uluslararası bankacılık sistemine yeniden erişimini de mümkün kılabilir.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

Analizde, bunun Trump'ın ilk başkanlık döneminde iptal ettiği 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çok daha kapsamlı bir yaptırım kaldırma süreci anlamına gelebileceği ifade edildi.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

NÜKLEER SİLAH YOK, ANCAK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Sekizinci madde kapsamında İran, nükleer silah geliştirmeyeceğini yeniden teyit ediyor.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

Bununla birlikte yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının nasıl tasfiye edileceği ve İran'ın gelecekteki uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin hangi sınırlar içinde sürdürüleceği henüz netlik kazanmış değil.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

CNN, anlaşmanın İran'ın nükleer enerji programından tamamen vazgeçmesini öngörmediğini ve bu konunun nihai müzakerelere bırakıldığını belirtti.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

GEÇİŞ SÜRECİNDE MEVCUT DURUM KORUNACAK

Dokuzuncu madde kapsamında nihai anlaşma sağlanana kadar taraflar mevcut durumu korumayı kabul etti.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

Buna göre İran mevcut nükleer faaliyetlerinde yeni bir adım atmayacak, ABD ise yeni yaptırımlar uygulamayacak ve bölgeye ilave askeri güç göndermeyecek.

SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

CNN, bu durumun İran'ın mevcut uranyum stoklarının yerinde kalacağı anlamına geldiğini belirtti.