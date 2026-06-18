SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasının perde arkası: Trump ne verdi? Tahran ne aldı? Savaşı bitiren 14 madde ortaya çıktı!

İRAN'A 300 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK PAKET

Mutabakatın en dikkat çekici maddelerinden biri ise ekonomik destek paketi oldu.

Altıncı maddeye göre ABD ve bölgesel ortakları, İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık bir plan hazırlayacak.