SON DAKİKA | ABD-İran arasında tansiyon yükseliyor! Silahların gölgesinde müzakere
Son dakika haberi: ABD-İran gerilimi tırmanırken Washington, Ortadoğu'da askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Reuters'ın haberine göre ABD ordusu, İran'a yönelik haftalarca sürebilecek kapsamlı bir operasyona hazırlanıyor. Öte yandan diplomatik kanallar da açık tutuluyor: Umman'da 6 Şubat'ta başlayan dolaylı müzakereler, 17 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde ikinci tur için masaya yatırılacak.
Giriş Tarihi: 15.02.2026 07:45
Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 07:46