SON DAKİKA| ABD Kongresi’ndeki gizli oturumda gerçekler ortaya çıktı: Operasyon başlamasaydı İsrail zaten saldıracaktı! ‘İran acil tehdit değildi’

Bu çerçevede Washington'daki mantık şu şekilde kuruldu: İsrail vuracaksa ve İran ABD üslerine misilleme yapacaksa, ABD'nin baştan İsrail'le birlikte hareket etmesi daha rasyonel.

Ancak bazı Demokrat isimler, bunun "İsrail'in kararının ABD'yi otomatik olarak savaşa sürüklemesi" anlamına geldiğini belirtti.