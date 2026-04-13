Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| ABD müzakerelerdeki çıkmazı böyle aşacak! Trump’ın “B planı” ortaya çıktı

Son Dakika: Müzakerelerdeki çıkmaz derinleşirken Washington'un "B planı" da netleşti. Trump yönetimi, "sınırlı askeri saldırı" seçeneğini devreye sokmaya hazırlanıyor. Hedefte ise İran'ı doğrudan baskı altına alarak masada geri adım attırmak var.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 13.04.2026 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 15:34
ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen kritik temasların sonuçsuz kalmasının ardından, Donald Trump yönetiminin yeni bir askeri yol haritası üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sürece yakın kaynaklara göre Beyaz Saray, "tam kapsamlı savaş" yerine daha kontrollü ve hedef odaklı bir müdahale seçeneğini masada tutuyor.

"SINIRLI SALDIRI" PLANI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen ve konuya aşina yetkililere dayandırdığı haberine göre, müzakerelerin çökmesinden yalnızca saatler sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla birlikte "sınırlı saldırı" planlarını değerlendirmeye başladığı belirtiliyor.

Bu planın hem sahadaki askeri baskıyı artırmayı hem de Tahran'ı yeniden masaya oturmaya zorlamayı hedeflediği ifade ediliyor.

"TAM SAVAŞ DEĞİL NOKTA ATIŞI BASKI"

Kulis bilgilerine göre Trump'ın değerlendirdiği seçeneklerin başında, İran'daki belirli altyapı unsurlarına yönelik sınırlı hava saldırıları geliyor.

Bu kapsamda özellikle enerji üretim tesisleri, deniz suyu arıtım tesisleri ve elektrik altyapısı gibi kritik ancak "hükümeti doğrudan çökertmeyecek" hedeflerin öncelikli olabileceği konuşuluyor.

Trump'ın bir televizyon programında bu tür hedeflerin "kolay vurulabilir" olduğunu söylemesi de bu stratejiyi doğrular nitelikte yorumlandı.

HÜRMÜZ HATTI BASKININ MERKEZİNDE

Washington'un askeri planlamasında yalnızca saldırı seçeneği değil, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol de kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Beyaz Saray'ın halihazırda devreye aldığı deniz ablukası planının İran'ın petrol ihracatını kesmeyi, küresel enerji akışını güvence altına almayı ve Tahran'ın ekonomik manevra alanını daraltmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Ancak bu stratejinin de ciddi riskler barındırdığı belirtiliyor. ABD'li yetkililere göre dar bir geçit olan boğazda görev yapan donanma unsurları, İran'ın olası füze ve İHA saldırılarına karşı savunmasız kalabilir.

TRUMP'IN ÜÇLÜ STRATEJİSİ NETLEŞİYOR

Wall Street Journal gazetesine yansıyan bilgilere göre Trump yönetiminin önünde üç ana seçenek bulunuyor:

  • Sınırlı askeri saldırılarla baskıyı artırmak
  • Hürmüz Boğazı'nda ablukayı genişletmek ve sürdürmek
  • Düşük ihtimal olarak görülen geniş çaplı bombardıman seçeneği
Yetkililer, üçüncü seçeneğin bölgesel istikrarsızlığı derinleştirme riski ve Trump'ın uzun süreli savaşlara mesafeli yaklaşımı nedeniyle geri planda kaldığını belirtiyor.

DİPLOMASİ KAPISI TAMAMEN KAPANMADI

Her ne kadar sahada askeri seçenekler tartışılsa da Washington'un diplomasi ihtimalini tamamen göz ardı etmediği vurgulanıyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğinde yürütülen görüşmelerin çökmesine rağmen, ABD tarafının İran'a "teklifin hala masada olduğu" mesajını ilettiği ifade ediliyor.

İran cephesinden ise görüşmelerin tamamen başarısız olmadığı, aksine "gelecekteki diplomatik süreç için zemin oluşturduğu" yönünde açıklamalar geliyor.

KRİTİK EŞİK: BASKI MI SAVAŞ MI?

Uzmanlara göre Trump'ın sınırlı saldırı planı, tam ölçekli bir savaşa girmeden maksimum baskı kurma stratejisinin bir parçası. Ancak bu yaklaşımın İran'ı geri adım atmaya zorlayıp zorlamayacağı, bölgedeki gerilimi tırmandırıp tırmandırmayacağı ve küresel enerji piyasalarını nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.