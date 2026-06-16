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SON DAKİKA| ABD ve İngiliz basını savaşın sonucunu yazdı: Anlaşmaya varılması kime ne kazandırdı? ‘Washington için ağır bir fatura çıkıyor’
SON DAKİKA| ABD ve İngiliz basını savaşın sonucunu yazdı: Anlaşmaya varılması kime ne kazandırdı? ‘Washington için ağır bir fatura çıkıyor’
Binlerce can kaybı, milyarlarca dolarlık maliyet ve aylar süren çatışmaların ardından gözler savaşın sonucuna çevrildi. ABD ve İngiliz basınında yayımlanan analizler, Washington'un askeri üstünlüğüne rağmen beklediği stratejik kazanımları elde edemediğini ve İran dosyasında yeniden müzakere arayışına girdiğini bildiriyor.
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 10:26