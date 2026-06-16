SON DAKİKA| ABD ve İngiliz basını savaşın sonucunu yazdı: Anlaşmaya varılması kime ne kazandırdı? ‘Washington için ağır bir fatura çıkıyor’

İngiltere merkezli Sky News'te yayımlanan bir analizde, ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi'nde İran ile sağlanan ateşkes ve müzakere sürecini önemli bir diplomatik başarı olarak sunmaya hazırlandığı belirtildi. Ancak analiz, ortaya çıkan tablonun Washington açısından bir zaferden çok, savaş hedeflerine ulaşılamadığının göstergesi olduğunu bildirdi.