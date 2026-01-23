Trend
SON DAKİKA | AB'den ABD'ye Grönland resti! Donald Trump'ın tehdidi harekete geçirdi: "Korumaya hazırım"
Son dakika haberi: AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'dan çarpıcı açıklama geldi. Costa, Avrupa Birliği'nin üye ülkelerini, vatandaşlarını ve iş dünyasını her türlü dış müdahaleye karşı koruyacak yeterli güce sahip olduğunu belirtti. Açıklama, AB'nin küresel arenada artan rolü ve savunma kapasitesi hakkında önemli sinyaller veriyor. Konsey Başkanı'nın sözleri, birliğin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.
Giriş Tarihi: 23.01.2026 08:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 08:08