SON DAKİKA | AB'den ABD'ye Grönland resti! Donald Trump'ın tehdidi harekete geçirdi: "Korumaya hazırım"

AB ile ABD arasındaki ticari ilişkileri etkin bir şekilde istikrara kavuşturmayı amaçladıklarını anlatan Costa, "Aynı zamanda, AB kendi çıkarlarını savunmaya devam edecek ve kendisini, üye ülkelerini, vatandaşlarını ve şirketlerini her türlü baskıya karşı koruyacaktır. Bunu yapacak güce ve araçlara sahiptir. Gerektiğinde de bunu yapacaktır." şeklinde konuştu.

Costa, AB'nin Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesine yönelik koşulların oluşturulması da dahil olmak üzere ortak çıkar alanlarının tamamında ABD ile yapıcı bir şekilde angaje olmaya devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi.