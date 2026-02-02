Trend
SON DAKİKA | ABD'li ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'in Jeffrey Epstein ile kan donduran mesajlaşması! "Sana bebek getirebilirim"
Son dakika haberi: Jeffrey Epstein davasında şok detaylar ortaya çıktı. Cinsel istismar suçlarından yargılanan milyarderin dosyasında açıklanan yeni belgeler, ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'ın adını gündeme getirdi. Belgelere göre Siegal, Kenya seyahati sonrasında Epstein için "bebek getirmeyi" teklif etmiş.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 07:04
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 07:05