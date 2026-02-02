Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA | ABD'li ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'in Jeffrey Epstein ile kan donduran mesajlaşması! "Sana bebek getirebilirim"

Son dakika haberi: Jeffrey Epstein davasında şok detaylar ortaya çıktı. Cinsel istismar suçlarından yargılanan milyarderin dosyasında açıklanan yeni belgeler, ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'ın adını gündeme getirdi. Belgelere göre Siegal, Kenya seyahati sonrasında Epstein için "bebek getirmeyi" teklif etmiş.

AA
Giriş Tarihi: 02.02.2026 07:04 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 07:05
Son dakika haberi: ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde çeşitli detaylar ortaya çıkıyor.

Peggy Siegal, Epstein'e gönderdiği bir e-postada Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere olduğunu belirtiyor.

Epstein'i seyahatinde nerelere gideceğine ilişkin bilgilendiren Siegal, "Sana başka bir hayat deneyimi için ne kadar teşekkür etsek az. Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek." ifadesi e-postada yer aldı.

Siegal'ın e-postasında "Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebilirim. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi." ifadesi öne çıktı.

BELGELERDE, MELANİA'NIN YÖNETMENİ RATNER'IN FOTOĞRAFI YER ALDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında çekilen belgeselin yönetmeni Brett Ratner'ın Epstein ile birlikte görüntülendiği fotoğraflar, yeni yayımlanan belgelerin arasında yer aldı.

Fotoğraflarda, Ratner'ın, Epstein ve kimliği gizli iki kadınla birlikte bir koltukta sarılarak oturduğu görülüyor.

Söz konusu görüntülerin çekildiği tarihe dair bilgi paylaşılmadı.

Siegal ve Ratner, konuya ilişkin açıklama yapmadı.