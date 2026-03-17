SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Son Dakika: İran siyasetinde yıllardır kilit görevlerde bulunan Ali Laricani'nin, özellikle son dönemde perde arkasındaki etkisinin daha da arttığı iddia ediliyor. Güvenlikten dış politikaya uzanan geniş yetki alanı, onu sistemin en kritik isimlerinden biri haline getiriyor.

AJANSLAR
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 17.03.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 14:32
SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

İsrail medyasına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun gece İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği öne sürdü.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

LARİCANİ ÖLDÜ MÜ YAŞIYOR MU?

Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da hava saldırısında hedef alınan Süleymani'nin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Süleymani'nin Besic Güçleri tarafından yakın zamanda kurulan bir çadır yerleşkede hedef alındığı öne sürülen açıklamada, söz konusu saldırıda Besic Güçleri'nin diğer üst düzey komutanlarının da öldürüldüğü savunuldu.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Laricani'nin de hava saldırılarıyla hedef alındığı doğrulandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada ise, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda Laricani'nin öldürüldüğünü iddia etti. Katz, "Laricani ve Besic komutanı bir gecede ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

İsrail basını, saldırı emrini Başbakan Binyamin Netanyahu'nun verdiğini aktardı.

İsrail basını ayrıca, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığı açıklamasının Laricani ve Süleymani'ye yönelik saldırılara gönderme olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

LARİCANİ'NİN "EL YAZISIYLA" MESAJ YAYIMLANDI

Öte yandan İran medyası, Laricani'nin yakın zamanda bir mesaj paylaşacağını belirtti.

Öldürüldüğü iddialarının ardından Laricani'nin, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Laricani'nin mesajı, "Ali Laricani'nin İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreninin arifesinde yazdığı el yazısı" notuyla aktarıldı.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

İRAN'IN "GÖLGE LİDERİ" ALİ LARİCANİ KİMDİ?

Laricani, İran'daki kariyeri boyunca hükümet içinde birçok üst düzey görev üstlendi. İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği devraldığı son göreviydi.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı olarak, İran'ın savunma, istihbarat ve dış politika işlerinden sorumluydu.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Bu göreve Ağustos 2025'te atanmıştı ve daha önce Ağustos 2005 ile Ekim 2007 döneminde de aynı pozisyonda bulunmuştu.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

KARİYERİNDEKİ DİĞER ÖNEMLİ GÖREVLER

Laricani, 2008–2020 yılları arasında Meclis Başkanı olarak 12 yıl görev yaptı.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

1994–2004 yılları arasında Kültür Bakanlığı ve İran Devlet Televizyonu başkanlığı görevlerini üstlendi.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Laricani ayrıca, Devrim Muhafızları Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Avrupa ülkeleriyle İran'ın nükleer programı üzerine yapılan görüşmelerde de yer aldı.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

"PERDE ARKASINDA İKTİDARIN ANAHTARLARINI ELİNDE TUTUYORDU"

28 Şubat'ta İsrail-ABD saldırılarında dönemin İran lideri Ali Hamaney ve diğer üst düzey İranlı yetkililer öldürüldükten sonra, Laricani İran hükümetinin en üst düzey isimlerinden biri haline geldi.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in ABD-İsrail saldırısı nedeniyle etkisiz olduğu düşünüldüğünden, birçok kişi kararların çoğunu Laricani'nin aldığına inanıyordu.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

İsrail basınına göre, 28 Şubat saldırısından sonra Laricani "perde arkasında iktidarın anahtarlarını elinde tutan" kişiydi.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

LARİCANİ'NİN AİLESİ

Larica'nin babası Haşim, Pehleviler döneminde din adamlarına yönelik baskılardan kaçıp Irak'ın Necef kentine gitmişti.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Ali Laricani, 1958'de Necef'te doğdu ve ailesi 1979 devrimi sonrası İran'a döndü.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Ali Laricani'nin dört kardeşi vardı ve hepsi de İran içinde önemli görevlerde bulundu.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

En büyük kardeşi Muhammed-Javad Ardeshir Laricani, parlamento üyesi ve Ali Hamaney'in dış politika danışmanıydı.

SON DAKİKA| Ali Laricani’nin perde arkasındaki rolü: İşte İran’ın kritik isminin bilinmeyenleri!

Küçük kardeşi Sadık Laricani, 2018'den beri İcra Takdir Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyor, daha önce de 2009–2019 arasında baş yargıç olarak görev yaptı.