Trend
Galeri
Trend Dünya
SON DAKİKA | Çin’de tarihi ABD-Çin zirvesi! Dünyanın gözü Donald Trump ve Şi Cinping görüşmesine kilitlendi
SON DAKİKA | Çin’de tarihi ABD-Çin zirvesi! Dünyanın gözü Donald Trump ve Şi Cinping görüşmesine kilitlendi
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump 8.5 yılın ardından Çin'e tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Çin'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetler arası zirveye katılan iki liderden ilk açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Şi'ye "Siz büyük bir lidersiniz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 14.05.2026 08:05
Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 08:09