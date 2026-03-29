SON DAKİKA| Epstein'in kirli ağına yeni halka: Ünlülere kadın 'temin eden' isim ifşa oldu!

Son Dakika: ABD belgelerinde yer alan e-postalar, sapık pedofili Jeffrey Epstein ile manken ajansı temsilcisi Ramsey Elkholy arasındaki kirli trafiği gözler önüne serdi. Genç kadınların Epstein'a "tanıtıldığı" ve Elkholy'nin bazı modeller için "lütfen onunla birlikte olmayı dene" diyerek yönlendirme yaptığı ortaya çıktı. Yaş ve cinsellik detaylarının konuşulduğu yazışmalardaki "23 yaş senin için büyük olabilir" ifadesi ise skandalın mide bulandıran boyutunu ortaya koyarken, "moda dünyasındaki ünlülerle bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlanması" Elkholy'nin kadınları bu çevrelere "temin ettiği" yorumlarına neden oldu.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 11:32