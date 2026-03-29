SON DAKİKA| Epstein’in kirli ağına yeni halka: Ünlülere kadın ‘temin eden’ isim ifşa oldu!

Son Dakika: ABD belgelerinde yer alan e-postalar, sapık pedofili Jeffrey Epstein ile manken ajansı temsilcisi Ramsey Elkholy arasındaki kirli trafiği gözler önüne serdi. Genç kadınların Epstein'a "tanıtıldığı" ve Elkholy'nin bazı modeller için "lütfen onunla birlikte olmayı dene" diyerek yönlendirme yaptığı ortaya çıktı. Yaş ve cinsellik detaylarının konuşulduğu yazışmalardaki "23 yaş senin için büyük olabilir" ifadesi ise skandalın mide bulandıran boyutunu ortaya koyarken, "moda dünyasındaki ünlülerle bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlanması" Elkholy'nin kadınları bu çevrelere "temin ettiği" yorumlarına neden oldu.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 11:32
ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan belgelere göre ABD'de faaliyet gösteren mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy, 2009-2019 döneminde reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile e-posta üzerinden yüzlerce kez görüştü.

ÜNLÜLER İLE "GÖRÜŞMELER" AYARLANDI

Kadınların fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarına dair ifadelerin yer aldığı yazışmalarda moda dünyasındaki ünlülerle bağlantılar üzerinden "görüşmeler" ayarlanmasına değinildi.

"23 YAŞINDAKİ KADIN SENİN İÇİN BÜYÜK OLABİLİR"

Belgelerde Elkholy'nin, Epstein'e 18 yaşındaki kadınlar dahil çeşitli modelleri tanıttığı ve bazılarıyla "cinsel ilişkiye girmesi" yönünde ısrarcı ifadeler kullandığı görüldü.

Epstein'in genç kadınlara yönelik ilgisinin farkında olduğuna işaret eden ifadelerin de yer aldığı yazışmalarda Elkholy'nin, 23 yaşındaki kadınla ilgili, "Senin için biraz büyük olabilir." yorumunu yapması dikkati çekti.

Elkholy'nin, 2011 tarihli e-postada maddi sıkıntı yaşayan kadınla ilgili de Epstein'e "Lütfen onunla birlikte olmayı dene." ifadesini kullandığı görüldü.

"HABERİM YOKTU" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Elkholy, BBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerden pişmanlık duyduğunu ve Epstein'in kadınlara yönelik istismarından haberdar olmadığını savundu.

EPSTEİN SKANDALI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.