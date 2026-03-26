SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Son Dakika: CNN ve The Wall Street Journal'ın haberlerine göre, ABD'nin olası kara harekatı ihtimaline karşı İran, Hark Adası'nı adeta bir ölüm sahasına çevirdi. Kıyı hatlarına döşenen mayınlar, katmanlı hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerinden etkilenmeyen yeni nesil FPV İHA'lar ile sahile çıkacak birlikler için çok katmanlı bir tuzak kurulurken, uzmanlar Hürmüz'de yaşanacak olası bir çatışmanın klasik savaşlardan tamamen farklı, yüksek kayıplı ve kontrol edilmesi zor bir "drone savaşı"na dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 10:40
SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

CNN'in ABD istihbaratına dayandırdığı haberine göre Tahran yönetimi, kritik öneme sahip Hark Adası'nı olası bir Amerikan kara harekatına karşı hızla güçlendiriyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

İRAN OLASI ABD KARA HAREKATINA KARŞI HAZIRLANIYOR

Son haftalarda İran'ın adaya ilave asker sevk ettiği, hava savunma sistemlerini artırdığı ve çeşitli tuzaklar kurduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Özellikle omuzdan atılan hava savunma sistemleri (MANPADS) konuşlandırılırken, adanın çevresine anti-personel ve zırh delici mayınlar yerleştirildiği ifade ediliyor. Bu mayınların, ABD güçlerinin olası bir amfibi çıkarma yapabileceği kıyı hatlarına döşendiği vurgulanıyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

HÜRMÜZ'DE YENİ NESİL SAVAŞ

Öte yandan, The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre de Tahran yönetimi Rusya Ukrayna savaşında kullanılan yeni nesil insansız hava aracı (İHA) taktiklerini yakından takip ediyor ve bu yöntemleri ABD'ye karşı olası bir kara çatışmasında kullanmak üzere hazırlık yapıyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Haberde yer alan bilgilere göre, İran destekli Iraklı milis grupların bu hafta paylaştığı görüntüler yeni bir savaş biçiminin Orta Doğu'ya taşındığını gösterdi. Görüntülerde fiber-optik kablolarla yönlendirilen FPV (birinci şahıs görüşlü) kamikaze İHA'ların Bağdat'taki bir ABD üssünün üzerinde uçtuğu ve hedeflere dalış yaptığı görüldü.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Saldırıların hedefinde yerde bulunan bir Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopteri ile bir hava savunma radar sistemi olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

IRAK VE AFGANİSTAN'DAN FARKLI OLACAK

Askeri uzmanlara göre fiber-optik kabloyla kontrol edilen bu İHA'ların en önemli özelliği, elektronik karıştırma sistemlerinden (jammer) etkilenmemeleri. Bu durum, ABD ordusunun geleneksel elektronik harp yöntemleriyle bu sistemleri etkisiz hale getirmesini zorlaştırıyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Gazeteye konuşan uzmanlar, ABD'nin bölgeye gönderdiği kara birliklerinin böyle bir ortamla karşılaşabileceğini belirtiyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Eğer ABD Başkanı Donald Trump İran kıyılarına ya da adalarına yönelik bir kara operasyonu emri verirse, Amerikan askerlerinin Irak ve Afganistan'daki çatışmalardan çok farklı bir savaş alanıyla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

SAHİLE ADIM ATAN YANACAK

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün Orta Doğu bölümünü yöneten emekli RAF (İngiltere Hava Kuvvetleri) hava mareşali Martin Sampson, Körfez'deki ABD savaş gemileri ve kara birliklerinin yakın mesafeden İHA saldırılarının hedefi olabileceğini söyledi.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Sampson'a göre Ukrayna'daki savaşta yaygınlaşan anti-İHA sistemlerinin ABD araçlarında ve çıkarma gemilerinde henüz yeterince bulunmaması önemli bir zafiyet oluşturabilir.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

WSJ'nin analizine göre savaş teknolojilerindeki dönüşüm sadece İHA'lar ile sınırlı değil.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Karadeniz Filosuna karşı insansız deniz araçlarını kullanarak ciddi kayıplar verdirmiş ve Rus gemilerini bölgeden uzaklaştırmayı başarmıştı.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Uzmanlar İran'ın insansız deniz araçlarının Ukrayna'dakiler kadar gelişmiş olmadığını ancak Hürmüz Boğazı gibi dar bir su yolunda savaş gemileri ve petrol tankerleri için ciddi tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

RUSYA TECRÜBELERİNİ İRAN İLE PAYLAŞIYOR

Batılı yetkililer ayrıca Moskova ile Tahran arasında askeri teknoloji alanında yakın iş birliği bulunduğunu ifade ediyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta edindiği tecrübeleri İran'la paylaştığı ve iki ülkenin özellikle İHA teknolojileri konusunda bilgi ve teknoloji alışverişi yaptığı belirtiliyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

ABD İÇİN HÜRMÜZ'DE KIYAMET SENARYOSU

ABD ordusu ise FPV İHA teknolojisini yeni yeni test etmeye başladı. ABD Deniz Piyadeleri son aylarda ilk FPV İHA ekiplerini eğitmeye başlasa da uzmanlar bunun henüz savaş alanını değiştirecek ölçekte bir kapasite olmadığını söylüyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Uzmanlara göre Ukrayna'daki savaşta FPV İHA'lar cephe hattının her iki tarafında 30 kilometreyi aşan bir "ölüm koridoru" oluşturdu ve sahadaki kayıpların büyük bölümünden sorumlu hale geldi.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Bazı fiber-optik kontrollü İHA'ların menzili ise yaklaşık 50 kilometreye kadar ulaşabiliyor; bu mesafe Hürmüz Boğazı'nın en dar noktasına yakın.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Bu nedenle askeri analistler, İran'la yaşanabilecek olası bir çatışmada ABD'nin İHA ağırlıklı yeni bir savaş ortamına hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Ukraynalı eski dışişleri bakanı Pavlo Klimkin ise gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Bu meydan okumaya henüz hiçbir ordu tam anlamıyla hazır değil; ne Amerikalılar ne de Avrupalılar" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Wall Street Journal'a göre ortaya çıkan tablo, olası bir İran kara operasyonunda ABD'nin karşılaşacağı savaş ortamının, geçmişteki operasyonlardan çok daha karmaşık ve ölümcül olabileceğine işaret ediyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

KARA OPERASYONUN RİSKLERİ ABD'Yİ TEDİRGİN EDİYOR

Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştiği stratejik bir merkez olarak öne çıkıyor. Bu nedenle adaya kara harekatı, Washington'ın İran'a baskı kurmak amacıyla değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor. Ancak ABD'li yetkililer ve askeri uzmanlar, böylesi bir kara operasyonunun yüksek kayıp riski taşıdığına dikkat çekiyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Haberde, ABD'nin 13 Mart'ta adaya yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediği ve çok sayıda askeri hedefin vurulduğu hatırlatılıyor. Buna rağmen İran'ın savunma kapasitesini yeniden tahkim ettiği ve özellikle kıyı savunmasını güçlendirdiği aktarılıyor.

SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Ayrıca İran cephesinden de sert mesajlar geliyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkeye ait herhangi bir adanın hedef alınması durumunda bölgedeki kritik altyapıların karşılık olarak vurulacağını açıkladı. İran'ın ayrıca bölgede ABD'nin askeri hareketliliğini yakından izlediği bildirildi.