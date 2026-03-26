SON DAKİKA| İran ABD askerlerini karada böyle karşılayacak: İki ordu yeni nesil çatışmada karşı karşıya!

Son Dakika: CNN ve The Wall Street Journal'ın haberlerine göre, ABD'nin olası kara harekatı ihtimaline karşı İran, Hark Adası'nı adeta bir ölüm sahasına çevirdi. Kıyı hatlarına döşenen mayınlar, katmanlı hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerinden etkilenmeyen yeni nesil FPV İHA'lar ile sahile çıkacak birlikler için çok katmanlı bir tuzak kurulurken, uzmanlar Hürmüz'de yaşanacak olası bir çatışmanın klasik savaşlardan tamamen farklı, yüksek kayıplı ve kontrol edilmesi zor bir "drone savaşı"na dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 10:40