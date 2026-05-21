SON DAKİKA| İran beklenenden daha hızlı toparladı: ABD istihbarat raporu ortaya çıktı! 'Tahran Washington'u yanılttı'

SON DAKİKA| İran beklenenden daha hızlı toparladı: ABD istihbarat raporu ortaya çıktı! ‘Tahran Washington’u yanılttı’

Son Dakika: ABD basınının ulaştığı istihbarat raporları, İran'ın savaşta aldığı darbelere rağmen askeri üretim kapasitesini tahmin edilenden çok daha hızlı yeniden ayağa kaldırdığını ortaya koydu. Washington'un "yıllarca toparlanamaz" hesabı çökerken, Tahran'ın İHA üretimine yeniden başlaması ABD'de alarm zillerini çaldı.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 12:07
ABD istihbaratına göre Tahran, ağır bombardımana rağmen askeri üretim kapasitesini hızla yeniden ayağa kaldırıyor.

ATEŞKES SÜRERKEN ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

ABD merkezli CNN'in Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran, nisan başında başlayan altı haftalık ateşkes sürecinde bazı insansız hava aracı (İHA) üretim hatlarını yeniden devreye soktu.

ABD'li yetkililer, Tahran'ın savaşta zarar gören askeri kapasitesini beklenenden çok daha hızlı toparladığını değerlendiriyor.

"İRAN TÜM TAHMİNLERİ GERİDE BIRAKTI"

CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili, İran'ın yeniden yapılanma hızının Amerikan istihbarat topluluğunun öngördüğü tüm süreleri aştığını söyledi.

Haberde, İran'ın özellikle İHA üretim kapasitesini yalnızca birkaç ay içinde eski seviyesine yaklaştırabileceği belirtilirken, bazı değerlendirmelerde bu sürenin altı ay kadar kısa olabileceği ifade edildi.

FÜZE ÜSLERİ VE ÜRETİM HATLARI YENİDEN KURULUYOR

ABD istihbaratına göre İran yalnızca İHA üretimini değil; vurulan füze üslerini ve kritik savunma sanayi altyapısını da yeniden inşa ediyor.

Bu durumun, olası yeni bir ABD-İsrail saldırısında İran'ın bölgedeki caydırıcılığını korumasını sağlayabileceği değerlendiriliyor.

"YIKILDI" DENİLEN KAPASİTENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ AYAKTA KALDI

CNN'in aktardığı son istihbarat raporlarına göre İran'ın füze kapasitesinin önemli kısmı tamamen imha edilemedi.

Nisan ayında yapılan ilk değerlendirmelerde sistemlerin yaklaşık yarısının hayatta kaldığı belirtilirken, son analizlerde bu oranın üçte ikiye kadar çıktığı ifade edildi.

Kaynaklara göre ateşkes süreci, göçük altında kalan bazı sistemlerin yeniden çıkarılmasına imkan sağladı.

İRAN'IN BİNLERCE İHA'SI HALA AKTİF

Haberde, İran'ın İHA kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sinin halen kullanılabilir durumda olduğu belirtildi.

Ayrıca kıyı savunma füze sistemlerinin de büyük ölçüde ayakta kaldığı, bunun da Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği açısından İran'a stratejik avantaj sağladığı aktarıldı.

ÇİN VE RUSYA DESTEĞİ İDDİASI

CNN'e konuşan kaynaklar, İran'ın hızlı toparlanmasının nedenlerinden birinin Rusya ve Çin'den aldığı destek olduğunu öne sürdü.

Özellikle Çin'in savaş sürecinde İran'a füze üretiminde kullanılabilecek bazı bileşenleri sağlamaya devam ettiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçtiğimiz günlerde Çin'in İran'a "füze üretim parçaları" verdiğini savunmuştu. Pekin yönetimi ise suçlamaları reddetti.

PENTAGON İLE İSTİHBARAT RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper, Kongre'de yaptığı açıklamada İran savunma sanayi altyapısının yüzde 90'ının yok edildiğini ve Tahran'ın yıllarca toparlanamayacağını öne sürdü.

Ancak CNN'in ulaştığı ABD istihbarat raporları bu değerlendirmeyle çelişiyor. Kaynaklara göre İran'ın savunma sanayiindeki kaybı "yıllarla değil aylarla" ölçülüyor.

"İRAN HALA GÜÇLÜ BİR AKTÖR"

CNN'in analizine göre savaş, İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdi ancak bu kapasiteyi tamamen ortadan kaldıramadı.

Tahran yönetiminin hızlı toparlanma kabiliyeti ise İran'ın bölgedeki askeri ve stratejik etkisini koruduğunu ortaya koyuyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #İRAN