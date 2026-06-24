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SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü
SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü
Son Dakika: Washington ile Tahran'ın anlaşmaya varmasıyla Trump yönetiminin İran'ın kritik tavizler verdiği yönündeki açıklamaları ile Tahran'ın peş peşe gelen yalanlamaları arasında derin bir uçurum oluştu. Çelişkili mesajlar, "Kim doğruyu söylüyor?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:33