Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

Son Dakika: Washington ile Tahran'ın anlaşmaya varmasıyla Trump yönetiminin İran'ın kritik tavizler verdiği yönündeki açıklamaları ile Tahran'ın peş peşe gelen yalanlamaları arasında derin bir uçurum oluştu. Çelişkili mesajlar, "Kim doğruyu söylüyor?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:33
SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

ABD'de Donald Trump yönetimi, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde Tahran'ın önemli tavizler verdiğini öne sürmeye devam ediyor. Ancak İran tarafı, Washington'ın dile getirdiği birçok iddiayı peş peşe yalanlıyor.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in analizine göre, taraflar arasındaki çelişkili açıklamalar, müzakerelerin gerçek içeriğine ilişkin soru işaretlerini daha da artırıyor.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

TRUMP'TAN "SONSUZ DENETİM" İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran'ın nükleer tesislerinin "sonsuz süreyle" en üst düzey denetime açılmasını kabul ettiğini savundu.

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SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "İran, gelecekte sonsuza kadar en üst düzey nükleer denetimleri tamamen kabul etti" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerini kabul etmesinin "önemli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

İRAN: YENİ BİR TAAHHÜT YOK

Ancak Tahran yönetimi, ABD'nin bu açıklamalarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin UAEA ile mevcut prosedürler çerçevesinde iş birliğini sürdüreceğini belirterek, "Herhangi bir yeni taahhütte bulunulmadı" dedi.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

Bekayi ayrıca İran'ın zarar gören nükleer tesislerini denetime açmayı kabul ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

DONDURULMUŞ VARLIKLAR TARTIŞMASI

Washington'ın bir diğer iddiası ise, olası bir anlaşma kapsamında serbest bırakılacak milyarlarca dolarlık İran varlığının yalnızca Amerikan ürünlerinin satın alınmasında kullanılacağı yönünde.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

JD Vance, söz konusu fonların ABD ve Katar'ın gözetiminde kullanılacağını ve İran'ın bu parayla Amerikan mısırı, buğdayı ve soya fasulyesi satın alacağını öne sürdü.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz da İran'ın "Amerikan tarım ürünleri satın alacağını" savundu.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

TAHRAN'DAN SERT YANIT

İran'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

Bahreyni, "İran'ın varlıklarının nasıl kullanılacağına yalnızca İran karar verir. Başka hiçbir ülkenin bu süreç üzerinde söz sahibi olmasını kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ ANLAŞMAZLIK

Taraflar arasındaki bir diğer anlaşmazlık noktası ise Hürmüz Boğazı oldu.

Mutabakat metninde, boğazdan geçişlerin yalnızca 60 gün boyunca ücretsiz olacağı belirtilirken Trump, bu uygulamanın kalıcı hale geleceğini savunuyor.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı tamamen ve kalıcı olarak ücretsiz olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak İran tarafı, belirli hizmetler için gelecekte ücret alınabileceğinin sinyalini verdi.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

CNN'e göre bu konu, müzakerelerde hala çözülmemiş önemli başlıklardan biri olarak görülüyor.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

"KİME İNANILMALI?" SORUSU

CNN analizinde, İran'ın açıklamalarına temkinli yaklaşılması gerektiği belirtilirken, Trump yönetiminin geçmişteki bazı iddialarının da güvenilirlik sorunlarına yol açtığına dikkat çekildi.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

Trump daha önce İran'la anlaşmanın "çok yakın" olduğunu ve Tahran'ın "her şeyi kabul ettiğini" söylemiş, ancak süreç beklenen şekilde sonuçlanmamıştı.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

Yine Trump yönetimi, İran'ın nükleer programının ABD saldırılarıyla tamamen yok edildiğini savunmuş, daha sonra ortaya çıkan istihbarat değerlendirmeleri bu iddiaları desteklememişti.

SON DAKİKA| İran dosyasında büyük bilmece: Kim doğruyu söylüyor kim yalan söylüyor? Çelişkili ifadeler soru işaretlerini büyüttü

CNN, müzakerelerde ABD tarafından dile getirilen bazı tavizlerin neden mutabakat metninde yer almadığı sorusunun hala yanıt beklediğini belirterek, Trump yönetiminin "Bize güvenin" yaklaşımının hem ABD'de hem de uluslararası kamuoyunda yeterli görülmeyebileceğini vurguladı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İRAN #ABD #DONALD TRUMP