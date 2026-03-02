SON DAKİKA: İran mı daha güçlü, ABD destekli İsrail mi? İki ülkenin askeri gücü merak konusu oldu! İşte 2026 raporlarındaki o şok farklar...

Son dakika verileriyle Orta Doğu'da tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek! Küresel dengelerin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu dönemde, İran ve ABD destekli İsrail arasındaki askeri rekabet, sadece bölgenin değil tüm dünyanın kaderini tayin edebilir. Bir yanda devasa nüfusu, derin coğrafyası ve yerli savunma sanayisiyle Tahran; diğer yanda en ileri teknolojiye, ABD'nin finansal desteğine ve havada mutlak hakimiyet parolasına sahip Tel Aviv... Peki, olası bir topyekün savaşı sadece sayılar mı kazanır, yoksa masadaki stratejik hamleler mi?

İŞTE İSRAİL VE İRAN'IN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI...