Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA: İran mı daha güçlü, ABD destekli İsrail mi? İki ülkenin askeri gücü merak konusu oldu! İşte 2026 raporlarındaki o şok farklar...

Son dakika haberi... Orta Doğu'da tırmanan İran ve İsrail gerilimi sıcak savaşı tetikledi! İran mı daha güçlü, ABD destekli İsrail mi? İşte herkesin merak ettiği iki ülkenin tam kapsamlı karşılaştırması...

Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:26 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 14:04
Son dakika verileriyle Orta Doğu'da tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek! Küresel dengelerin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu dönemde, İran ve ABD destekli İsrail arasındaki askeri rekabet, sadece bölgenin değil tüm dünyanın kaderini tayin edebilir. Bir yanda devasa nüfusu, derin coğrafyası ve yerli savunma sanayisiyle Tahran; diğer yanda en ileri teknolojiye, ABD'nin finansal desteğine ve havada mutlak hakimiyet parolasına sahip Tel Aviv... Peki, olası bir topyekün savaşı sadece sayılar mı kazanır, yoksa masadaki stratejik hamleler mi?

İŞTE İSRAİL VE İRAN'IN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI...

GENEL GÜÇ ENDEKSİ (PWRINDX)

İRAN: 0.3199 (Dünya 16. sırası

İSRAİL: 0.2707 (Dünya 15. sırası)

AKTİF PERSONEL:

İsrail: 169.500

İran: 610.000

YEDEK PERSONEL:

İSRAİL: 465.000

İRAN: 350.000

PARAMİLİTER GÜÇLER

İSRAİL: 35.000

İRAN: 220.000

(HAVA GÜCÜ)

TOPLAM UÇAK

İSRAİL: 597

İRAN: 551

SAVAŞ UÇAĞI

İSRAİL: 239

İRAN: 188

SALDIRI UÇAĞI (ÖZEL)

İSRAİL: 45

İRAN: 21

NAKLİYE UÇAĞI

İSRAİL: 14

İRAN: 86

HAVA TANKERİ

İSRAİL: 13

İRAN: 6

TOPLAM HELİKOPTER SAYILARI

İSRAİL: 127

İRAN: 129

SALDIRI HELİKOPTERİ

İSRAİL 48

İRAN 13

(KARA GÜCÜ)

TANKLAR

İSRAİL: 1.300

İRAN: 2.675

ZIRHLI ARAÇLAR

İSRAİL: 62.380

İRAN: 75.939

KENDİ TAHRİKLİ TOPÇU

İSRAİL: 323

İRAN: 424

ÇEKİLİ TOPÇU

İSRAİL: 171

İRAN: 1.803

MOBİL ROKET SİSTEMLERİ

İSRAİL: 228

İRAN: 1.550

TOPLAM DONANMA GÜCÜ

İSRAİL: 82

İRAN: 109

DENİZALTILAR

İSRAİL: 6

İRAN: 25

FIRKATEYNLER

İSRAİL: 0

İRAN: 7

KORVETLER

İSRAİL: 7

İRAN: 3

DEVRİYE GEMİLERİ

İSRAİL: 66

İRAN: 21

MAYIN SAVAŞI

İSRAİL: 0

İRAN: 1