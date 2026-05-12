SON DAKİKA| İran’a gizlice saldıran ülke ifşa oldu: ABD rahatsız olmadı, işine geldi! Savaşın görünmeyen cephesi

Son Dakika: ABD basınının gündeme bomba gibi düşen iddiasına göre savaş boyunca perde arkasında kalan BAE İran'a doğrudan operasyon düzenledi. Washington yönetiminin ise Körfez ülkesinin İran'a karşı savaşa dahil olmasını sessiz şekilde memnuniyetle karşıladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 10:11
The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'a yönelik savaşta bugüne kadar kamuoyuna açıklanmayan askeri operasyonlar düzenlediği öne sürüldü.

Gazetenin "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberde, Abu Dabi yönetiminin özellikle İran'ın enerji altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

"BAE İRAN'DAKİ PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU"

Habere göre BAE'nin gerçekleştirdiği en dikkat çekici saldırılardan biri, nisan ayı başında İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nda bulunan petrol rafinerisine yönelik oldu.

WSJ'nin aktardığına göre saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın beş haftalık hava savaşının ardından ateşkes ilan ettiği dönemde gerçekleşti.

İran tarafı o tarihte rafinerinin "düşman saldırısı" sonucu vurulduğunu açıklamış, çıkan büyük yangının tesisin kapasitesine zarar verdiğini belirtmişti.

İran ise saldırıya karşılık olarak BAE ve Kuveyt'e füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.

"ABD SALDIRIDAN RAHATSIZ OLMADI"

Gazeteye konuşan kaynaklar, Washington yönetiminin söz konusu saldırıdan rahatsız olmadığını ve Körfez ülkelerinin İran'a karşı savaşa dahil olmasını sessiz şekilde memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırılar hakkında doğrudan yorum yapmayı reddetti ancak daha önce yaptığı açıklamalara işaret ederek, "düşmanca eylemlere karşı askeri dahil her türlü yanıt verme hakkını" savundu.

Pentagon konuya ilişkin yorum yapmazken, Beyaz Saray da BAE'nin savaştaki rolüne ilişkin soruları doğrudan yanıtlamadı.

İRAN'IN EN BÜYÜK HEDEFLERİNDEN BİRİ BAE OLDU

WSJ'ye göre savaş boyunca İran, Körfez ülkeleri içinde en yoğun saldırıyı ABD ve İsrail'le birlikte hareket etmekle suçladığı BAE'ye gerçekleştirdi.

Haberde İran'ın BAE'ye 2 bin 800'den fazla füze ve İHA saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Bu saldırıların hava trafiğini, turizmi ve emlak sektörünü olumsuz etkilediği; ülkede işten çıkarmalara ve ücretsiz izin dalgasına yol açtığı belirtildi.

Gazeteye konuşan Körfez yetkilileri, Abu Dabi yönetiminin artık İran'ı "bölgedeki ekonomik düzeni ve istikrarı hedef alan bir aktör" olarak gördüğünü bildirdi.

WSJ'ye göre BAE, savaş sürecinde ABD ile askeri iş birliğini derinleştirirken, Körfez'de İran'a karşı en sert pozisyon alan ülkelerden biri haline geldi.

"BAE SAVAŞ UÇAKLARI İRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ"

Haberde mart ayından itibaren sosyal medyada ve açık kaynak analizlerinde, İsrail veya ABD'ye ait olmadığı düşünülen savaş uçaklarının İran üzerinde görüntülendiğine dair iddiaların ortaya çıktığı belirtildi.

Araştırmacılar, görüntülerde Fransız yapımı Mirage savaş uçakları ile Çin üretimi Wing Loong İHA'larının görüldüğünü, bu sistemlerin BAE envanterinde bulunduğunu bildirdi.

BAE'NİN ASKERİ KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

WSJ'nin analizinde, BAE'nin ABD kadar büyük bir askeri güç olmadığı ancak bölgedeki en gelişmiş hava kuvvetlerinden birine sahip olduğu vurgulandı.

Haberde Fransız Mirage savaş uçakları, gelişmiş F-16 filosu, havada yakıt ikmal kapasitesi, erken uyarı sistemleri ve insansız hava araçlarının Abu Dabi'ye önemli operasyonel kabiliyet sağladığı ifade edildi.

Eski ABD Hava Kuvvetleri Komutanlarından Dave Deptula, gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu kadar gelişmiş bir hava gücüne sahipseniz İran'dan gelen saldırıları karşılıksız bırakmanız beklenmez" dedi.

BAE'DEN HÜRMÜZ HAMLESİ

WSJ ayrıca BAE'nin Birleşmiş Milletler'de İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını kırmak için gerekirse güç kullanımına izin veren taslak kararları desteklediğini yazdı.

Haberde Abu Dabi yönetiminin İran bağlantılı okul ve kulüpleri kapattığı, İran vatandaşlarına yönelik bazı vize ve transit geçiş kısıtlamaları uyguladığı da belirtildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
