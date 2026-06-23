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SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm
SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm
Son Dakika: CNN'in özel haberine göre İran üzerinde düşürülen ABD savaş uçağının pilotu, gökyüzünde tek bir canlı gibi hareket eden ve "denizanasını" andıran İHA sürüleri gördüğünü anlattı. "Uzaylılar silah yapmış gibiydi" diyen pilotun ifadeleri, Washington'da İran'ın bilinmeyen bir drone teknolojisine sahip olduğu endişesini doğurdu.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 13:44