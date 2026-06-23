SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

UZMANLARDAN UYARI: ÇOK TEHLİKELİ BİR KABİLİYET

İHA savaşı ve savunma modernizasyonu uzmanı Emma Bates, söz konusu teknolojiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer bu sistem kendisini tanınabilir bir şekil içinde koordine edebiliyor, bu şekli koruyabiliyor ve patlayıcı taşıyorsa, ilk saldırının yok edemediği hedefler için elinde yedek güç de bulundurabiliyorsa, bu son derece gelişmiş ve tehlikeli bir yaklaşım anlamına gelir."