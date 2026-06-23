Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

Son Dakika: CNN'in özel haberine göre İran üzerinde düşürülen ABD savaş uçağının pilotu, gökyüzünde tek bir canlı gibi hareket eden ve "denizanasını" andıran İHA sürüleri gördüğünü anlattı. "Uzaylılar silah yapmış gibiydi" diyen pilotun ifadeleri, Washington'da İran'ın bilinmeyen bir drone teknolojisine sahip olduğu endişesini doğurdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:39 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 13:44
SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

ABD'nin İran üzerinde düşürülen savaş uçağının pilotunun verdiği ifade, Washington'da yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. CNN'in dört farklı kaynağa dayandırdığı özel haberine göre, F-15 savaş uçağından fırlatılmadan hemen önce pilot, gökyüzünde "denizanasını" andıran bir formasyonda hareket eden İran insansız hava araçları (İHA) gördüğünü söyledi.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

KURTARILDIKTAN SONRA ŞOKE EDEN İFADE

Nisan ayında İran üzerinde düşürülen F-15'in pilotu, özel kuvvetler tarafından kurtarıldıktan sonra istihbarat yetkililerine verdiği ifadede, havada tek bir organizma gibi hareket eden çok sayıda İHA gördüğünü anlattı.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

"UZAYLILAR SİLAH YAPMIŞ GİBİYDİ"

CNN'e konuşan kaynaklardan biri, pilotun tarifini şöyle aktardı:

"Birbirine bağlı çok sayıda drone vardı. Büyük dronların altında bacakları andıran daha küçük dronlar bulunuyordu. Gerçekten uzaylı işi gibiydi."

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SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

Bir başka kaynak ise pilotun havada bir "İHA mayın tarlası" gördüğünü söylediğini aktardı.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

"DENİZANASI" FORMASYONU İSTİHBARATI ALARMA GEÇİRDİ

Pilotun verdiği ifade, ABD istihbarat kurumlarında büyük bir tartışma başlattı. Çünkü eğer pilotun gördüğü yapı gerçekten mevcutsa, bu durum İran'ın İHA teknolojisinde çok önemli bir sıçrama yaptığı anlamına gelebilir.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

Kaynaklara göre, ilk değerlendirmelerde söz konusu İHA formasyonunun, F-15'in düşürülmesinde rol oynamış olabileceği ihtimali de masaya yatırıldı.

Ancak olayın kesin nedeni halen soruşturuluyor.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

İSTİHBARAT O SORULARA YANIT ARIYOR

Pilotun ifadelerinin ardından istihbarat yetkilileri şu sorulara yanıt aramaya başladı:

  • Pilot gerçekten ABD'nin haberdar olmadığı gelişmiş bir İran teknolojisi mi gördü?
  • Bu, yeni bir sistemin test aşaması mıydı?
  • Yoksa çöl üzerinde oluşan bir yanılsama mı söz konusuydu?
SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

Bir kaynak, sorgulama sırasında yetkililerin pilota, "Gördüğünü söylediğin şeyi gerçekten gördüğünden emin misin?" şeklinde sorular yönelttiğini aktardı.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

"DENİZANASI İHA" NASIL ÇALIŞIYOR?

Kaynaklara göre pilotun tarif ettiği teknolojinin teknik adı "one-to-many meshed networking" yani "birden çoğa örgü ağ bağlantısı."

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

Bu sistemde birden fazla İHA birbirine bağlı şekilde hareket ediyor ve tek bir ağ üzerinden koordineli biçimde yönetilebiliyor.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

Uzmanlara göre bu teknoloji İHA sürülerinin birlikte hareket etmesini, belirli bir formasyonu korumasını, görevleri kendi aralarında paylaşmasını ve bir hedefe koordineli saldırı düzenlemesini mümkün kılıyor.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

ABD istihbaratının değerlendirmesine göre Rusya ve Çin'in bu kabiliyete sahip olduğu düşünülüyor.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

İRAN'A RUSYA VE ÇİN DESTEĞİ İDDİASI

CNN'e konuşan iki kaynak, İran'ın İHA teknolojisini geliştirmek için Rusya ve Çin'den destek aldığına dair daha önce de çeşitli raporlar bulunduğunu belirtti.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

Pilotun anlattığı sistemin İran tarafından gerçekten kullanılıyor olması halinde, bunun ABD ve bölgedeki müttefikleri açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturabileceği değerlendiriliyor.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

UZMANLARDAN UYARI: ÇOK TEHLİKELİ BİR KABİLİYET

İHA savaşı ve savunma modernizasyonu uzmanı Emma Bates, söz konusu teknolojiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer bu sistem kendisini tanınabilir bir şekil içinde koordine edebiliyor, bu şekli koruyabiliyor ve patlayıcı taşıyorsa, ilk saldırının yok edemediği hedefler için elinde yedek güç de bulundurabiliyorsa, bu son derece gelişmiş ve tehlikeli bir yaklaşım anlamına gelir."

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

Bates, bu tür sürü teknolojilerine karşı savunma geliştirebilmek için ülkelerin çok büyük maliyetler üstlenmek zorunda kalacağını da söyledi.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

F-15 MÜRETTEBATI AYRI AYRI KURTARILDI

Düşürülen F-15'te iki kişilik mürettebat bulunuyordu: pilot ve silah sistemleri subayı.

ABD güçleri uçağın düşmesinin ardından derhal arama-kurtarma operasyonu başlattı.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

Pilot, fırlatıldıktan saatler sonra kurtarılırken, silah sistemleri subayının İran güçlerinden kaçarak dağlık bölgede bir günden fazla saklandığı ve daha sonra kurtarıldığı belirtildi.

Silah sistemleri subayının da aynı İHA formasyonunu görüp görmediği ise bilinmiyor.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

KURTARMA OPERASYONUNDA BİR UÇAK DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

CNN'in haberine göre, kurtarma operasyonu sırasında bir A-10 savaş uçağı da düşürüldü. Ancak bu uçağın pilotu İran hava sahasının dışında güvenli şekilde fırlatılmayı başardı.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

F-15'in vurulması, İran ile yaşanan çatışmalarda bir ABD savaş uçağının ilk kez İran üzerinde düşürülmesi olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

İRAN İLE ABD MASADA

Haberde, ABD ile İran'ın geçen hafta ilan edilen ateşkes kapsamında 60 günlük bir müzakere sürecine başladığı da belirtildi.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

Görüşmelerin ağırlıklı olarak İran'ın nükleer programına odaklanması beklenirken, iki tarafın gündeme başka güvenlik başlıklarını da taşıdığı ifade edildi.

SON DAKİKA| İran’da düşürülen ABD savaş uçağının pilotunun ifadeleri dehşete düşürdü: Denizanası şeklinde hareket eden İHA’lar gördüm

CNN'e göre, İran'ın "denizanası" şeklinde hareket ettiği öne sürülen yeni İHA kabiliyeti de Washington'da yakından takip edilen konular arasında yer alıyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İRAN #ABD