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SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit
SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit
Son dakika haberi: ABD ve İsrail arasındaki İran krizi giderek derinleşiyor. Öfke nöbetlerine kapılan İsrailli yetkililer ve medyası, İran ile anlaşan ABD Başkanı Donald Trump'ı topa tutuyor. Hatta bazı uzmanlar ABD'yi yeni bir 11 Eylül ile tehdit ediyor.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:56