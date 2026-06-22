SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

Hatta bazı uzmanlar işi ABD'yi yeni bir 11 Eylül ile tehdit noktasına kadar vardırdı. İsrail merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde İran Uzmanı olan Ben Sabti, X sosyal medya hesabından "Belki de ABD'nin kimin dost kimin düşman olduğunu hatırlaması için yeni bir 11 Eylül ya da Pearl Harbor saldırısına ihtiyacı vardır" diye yazdı.



