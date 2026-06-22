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SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

Son dakika haberi: ABD ve İsrail arasındaki İran krizi giderek derinleşiyor. Öfke nöbetlerine kapılan İsrailli yetkililer ve medyası, İran ile anlaşan ABD Başkanı Donald Trump'ı topa tutuyor. Hatta bazı uzmanlar ABD'yi yeni bir 11 Eylül ile tehdit ediyor.

VOLKAN ACAR
Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:48 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:56
SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile vardığı Mutabakat Zaptı ve dün Cenevre'de başlayan heyetler arası görüşmeler İsrail'de deprem etkisine yol açtı. İsrail medyası, siyasiler ve düşünce kurumları, İsrail'i 'by-pass' ederek İran ile anlaşan Trump'ı topa tutmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

Hatta bazı uzmanlar işi ABD'yi yeni bir 11 Eylül ile tehdit noktasına kadar vardırdı. İsrail merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde İran Uzmanı olan Ben Sabti, X sosyal medya hesabından "Belki de ABD'nin kimin dost kimin düşman olduğunu hatırlaması için yeni bir 11 Eylül ya da Pearl Harbor saldırısına ihtiyacı vardır" diye yazdı.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

Tepkiler üzerine gönderiyi "ABD'nin İran rejimi teröristleriyle başa çıkmada şansa ihtiyacı olacak. Umarım ABD yönetimi kimin düşman, kimin dost olduğunu hatırlar" şeklinde düzenledi.

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SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

'ASLAN KUYRUĞUNU KISTIRDI'

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bir analizde de Trump'ın kendisini baş kahraman zannettiği ve bir balonda yaşadığı belirtilerek, Trump'ın İran ile anlaşma kararına "Chamberlain tarzı teslimiyet" benzetmesi yapıldı.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

Ayrıca, ABD'nin güçten düştüğünü anlatmak için "Amerikan aslanı kuyruğunu kıstırdı" vurgusu yapıldı. Trump'ın "kendi başarısızlıklarını zihninde başarıya çevirdiği" eleştirisinde bulunulan yazıda "Trump'ın zafer tweet'i atması hiçbir durumu değiştirmeyecek. Körfez ülkeleri artık ABD'ye güvenini kaybetti ve Çin bir an önce harekete geçecek" denildi.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

NETANYAHU'NUN BİLETİ KESİLİYOR

İran'ın rejimini değiştiremeyen ABD'nin mesaisini İsrail'in yönetimini değiştirmeye harcadığı ileri sürüldü. İsrail medyasına göre iktidardaki aşırı sağcı bakanların İran anlaşması ile Gazze ve Lübnan'daki ateşkes sürecini baltalama riski ABD'yi harekete geçirdi.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

ABD yönetiminin, muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallar üzerinden temas kurduğunu belirten Kanal 12 televizyonun haberinde, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle uluslararası alanda "imajı zedelenen" mevcut İsrail hükümetiyle çeşitli diplomatik süreçlerin ve ajandaların ilerletilememesinin Washington'da rahatsızlık yarattığı" belirttildi.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

Son olarak ABD'li yetkililerin İsrail'de en geç 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde Netanyahu'nun hezimet yaşayacağına inandığı kaydediliyor. Bu haber, sosyal medyada "Trump, Netanyahu'nun fişini çekti mi" yorumlarına yol açtı.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

İRAN'A ZAMAN VE PARA

İsrail en önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'un başyazısında ise ABDİran anlaşmasının Tahran yönetimine ihtiyacı olan iki şeyi, zaman ve parayı kazandırdığı ve anlaşma nedeniyle İran'ın toparlanma fırsatını bulduğu kaydedildi.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

ATEŞKESE RAĞMEN YİNE SALDIRDI

Katil İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, 4'ü aynı aileden, 1'i Al Jazeera fotomuhabiri olmak üzere 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

BATI ŞERİA'DAKİ YAHUDİ TERÖRÜ SÜRÜYOR

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli siviller, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ve mülklerine saldırılar düzenledi.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

Nablus'un güneyindeki Burin köyünün girişine gelen Yahudi saldırganlar, vatandaşların evlerine baskın düzenledi ve Filistinli gençlere gerçek mermilerle ateş açtı.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

ALMAN SOL PARTİ: İSRAİL SOYKIRIM YAPIYOR

Almanya'da son dönemde özellikle gençler ve kadınlar arasında ilgisi artan Die Linke (Sol Parti), üç günlük kongresinde bir dönüm noktasına işaret etti.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

İsrail yanlısı politikaları ve söylemleriyle bilinen diğer siyasi partilerin aksine İsrail'in Gazze'deki politikalarını soykırım olarak değerlendirdi. Öte yandan parti kendisini "sokak ve halkın partisi" olarak tanımlama kararı aldı.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

LÜBNAN'A SALDIRILARDA 7 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran arasında varılan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bekaa'nın batısındaki Suhmur beldesinde 1 çocuk, 1 kadın ve 2 yaşlının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Sur kentine bağlı Raşidiye bölgesine düzenlenen saldırıda ise Filistin uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA | İsrail ile ABD arasındaki kriz derinleşiyor! Siyonistlerin öfkesinde son aşama: 11 Eylül ile tehdit

İSRAİL HALKI: İRAN KAZANDI

Kudüs İbrani Üniversitesi ile Agam Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen anket sonucuna göre İran'ın kazandığını düşünenlerin oranı yüzde 92 oldu.

#İRAN #DONALD TRUMP #ABD #İSRAİL