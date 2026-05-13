SON DAKİKA| İsrail’de ‘savaş yarım kaldı’ endişesi: Netanyahu İran’daki hedeflerini değiştirdi! ‘Anlaşma olmazsa mutlu oluruz’

Netanyahu şubat ayında yaptığı açıklamada İran'la yapılacak herhangi bir anlaşma için tüm zenginleştirilmiş uranyumun kaldırılması, zenginleştirme kapasitesinin sökülmesi, balistik füze programının durdurulması, bölgesel vekil ağlarının dağıtılması ve sert nükleer denetim mekanizmalarının kurulması şartlarını sıralamıştı.