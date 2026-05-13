SON DAKİKA| İsrail’de ‘savaş yarım kaldı’ endişesi: Netanyahu İran’daki hedeflerini değiştirdi! ‘Anlaşma olmazsa mutlu oluruz’

Son Dakika: ABD basınına göre Tel Aviv yönetimi, Trump'ın İran'la kapsamlı olmayan bir anlaşmaya imza atmasından endişe ediyor. İsrailli yetkililer savaşın sürmesini isterken, Netanyahu'nun savaş hedeflerini daraltması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 13:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 13:14
ABD merkezli CNN tarafından yayımlanan habere göre, İsrail yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile kapsamlı olmayan bir anlaşmaya varmasından ciddi rahatsızlık duyuyor.

TEL AVİV'DE "SAVAŞ YARIM KALDI" ALGISI

İsrailli yetkililer, özellikle İran'ın füze kapasitesi ve bölgedeki vekil güçlerinin anlaşma dışında bırakılmasının Tel Aviv'de "savaşın yarım kaldığı" algısına yol açacağını düşünüyor.

CNN'e konuşan İsrailli kaynaklar, Trump yönetiminin savaşı yeniden başlatmak istemediğini ancak Tel Aviv yönetiminin İran üzerindeki askeri ve ekonomik baskının devam etmesini istediğini belirtti.

"TRUMP HERHANGİ BİR ANLAŞMAYA RAZI OLABİLİR" KORKUSU

CNN'e konuşan İsrailli bir kaynak, Tel Aviv'in en büyük endişesinin Trump'ın uzun müzakerelerden yorularak "son dakika tavizleriyle kötü bir anlaşmaya imza atması" olduğunu söyledi.

Kaynağa göre Washington yönetimi, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele alınacağı konusunda İsrail'e güvence verse de balistik füze programı ile İran'ın bölgesel müttefik ağının görüşmelerin dışında kalması İsrail açısından büyük sorun olarak görülüyor.

İran'ın savaş boyunca İsrail ve Körfez ülkelerine 1000'den fazla balistik füze fırlattığı, ayrıca yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediği hatırlatıldı.

İSRAİL SAVAŞ HEDEFLERİNİN DARALMASINDAN RAHATSIZ

Haberde dikkat çeken bir diğer unsur ise savaşın başında dile getirilen hedeflerle mevcut diplomatik sürecin arasındaki fark oldu.

Trump yönetimi savaşın ilk dönemlerinde İran'ın balistik füze programının yok edilmesini, bölgesel vekil güç desteğinin kesilmesini ve nükleer tesislerinin tamamen devre dışı bırakılmasını hedefliyordu.

Ancak yaklaşık 10 hafta süren savaş ve müzakerelerin ardından görüşmelerin büyük ölçüde yalnızca uranyum zenginleştirme ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konularına sıkıştığı ifade edildi.

NETANYAHU İRAN'DAKİ HEDEFLERİNİ KÜÇÜLTTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söylemlerindeki değişim de haberde özellikle vurgulandı.

Netanyahu şubat ayında yaptığı açıklamada İran'la yapılacak herhangi bir anlaşma için tüm zenginleştirilmiş uranyumun kaldırılması, zenginleştirme kapasitesinin sökülmesi, balistik füze programının durdurulması, bölgesel vekil ağlarının dağıtılması ve sert nükleer denetim mekanizmalarının kurulması şartlarını sıralamıştı.

Ancak geçen hafta yaptığı açıklamada Netanyahu'nun yalnızca "İran'daki zenginleştirilmiş materyalin tamamen kaldırılması" hedefini öne çıkarması dikkat çekti.

Füze programı ya da Hizbullah gibi gruplardan ise bahsetmemesi, İsrail'in önceliklerini daraltmak zorunda kaldığı şeklinde yorumlandı.

İSRAİL: "ANLAŞMA OLMASIN DAHA İYİ"

CNN'in aktardığına göre İsrail güvenlik çevrelerinde bazı isimler diplomatik çözüm yerine çatışmaların sürmesini tercih ediyor.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, "Anlaşma olmazsa memnun oluruz. Hürmüz'deki abluka sürerse memnun oluruz. İran birkaç saldırı daha alırsa memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

Haberde, İsrail'in özellikle İran üzerindeki ekonomik baskının kaldırılmasına karşı çıktığı belirtildi. Tel Aviv yönetimi, yaptırımların gevşetilmesinin İran yönetimine ekonomik nefes aldıracağını ve hükümeti yeniden güçlendireceğini düşünüyor.

İSRAİL ASKERİ SEÇENEKLERİ MASADA TUTUYOR

Habere göre diplomatik temaslar sürse de İsrail olası bir müzakere çöküşüne karşı askeri hazırlıklarını sürdürüyor.

CNN'e konuşan kaynaklar, ABD ve İsrail'in İran'daki enerji altyapılarına saldırılar ve İranlı üst düzey isimlere yönelik operasyon senaryoları üzerinde koordinasyonu devam ettirdiğini belirtti.

İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Boaz Bismuth ise kapalı oturum sonrası yaptığı paylaşımda süreci "Ya müzakere ya patlama" sözleriyle özetledi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
