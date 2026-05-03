SON DAKİKA| İsrail’in savunma hattı delindi: İşte Hizbullah’ın ‘görünmez’ yeni silahı! Siyonist ordunun en güçlü kozu devre dışı

Son Dakika: Elektronik harp sistemlerini aşan fiber-optik İHA'lar, İsrail'in en kritik savunma avantajını etkisiz hale getiriyor. Sinyal yaymayan bu "sessiz saldırı" teknolojisi, siyonist orduya kabusu yaşatıyor.

Giriş Tarihi: 03.05.2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 10:16
Lübnan'daki çatışmalar sürerken, CNN'in aktardığına göre Hizbullah, sahada dengeleri değiştirebilecek yeni bir teknolojiyle öne çıkıyor.

Fiber-optik kabloyla kontrol edilen kamikaze insansız hava araçları (İHA), İsrail'in elektronik harp üstünlüğünü büyük ölçüde etkisiz hale getiriyor.

SESSİZ VE GÖRÜNMEZ: YENİ NESİL SALDIRI ANI

Güney Lübnan'da kaydedilen görüntülerde, patlayıcı yüklü küçük bir İHA'nın yıkılmış binaların arasından süzülerek hedefe yaklaştığı görülüyor.

Operatöre anlık ve yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayan sistem sayesinde hedefteki İsrail tankı ve askerler net şekilde izlenebiliyor.

Ekranda beliren "BOMB READY" (Bomba hazır) ifadesiyle birlikte İHA hedefini vuruyor. İsrail ordusu, saldırıda 19 yaşındaki bir askerin öldüğünü ve çok sayıda askerin yaralandığını doğruladı.

ELEKTRONİK HARBE KARŞI YENİ ÇÖZÜM

Uzmanlara göre bu sistemin en kritik özelliği, klasik İHA'lardan farklı olarak sinyal yaymaması. İsrail'in bugüne kadar en etkili savunma yöntemlerinden biri olan sinyal karıştırma (jamming), bu teknolojiye karşı işlevsiz kalıyor.

İsrail merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Yehoshua Kalisky durumu şöyle özetliyor:

"Bu sistemler elektronik karıştırmaya karşı bağışıklı. Ayrıca sinyal yaymadıkları için fırlatıldıkları yerin tespiti de neredeyse imkansız."

Fiber-optik kablonun ince ve neredeyse görünmez yapısı sayesinde İHA ile operatör arasında 15 kilometreye kadar kesintisiz bağlantı kurulabiliyor.

ASİMETRİK SAVAŞTA STRATEJİK ÜSTÜNLÜK

Uzmanlar, bu teknolojinin özellikle "asimetrik savaş" için son derece uygun olduğuna dikkat çekiyor. Daha düşük maliyetli ama yüksek etkili bu sistemler, teknolojik olarak üstün ordulara karşı ciddi bir denge unsuru oluşturuyor.

ABD merkezli Center for New American Security'den analist Samuel Bendett şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Bu sistem doğru ellerde son derece etkili. Hazırlıksız bir güce karşı ölümcül olabilir, ancak hazırlıklı ordular için bile ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor."

UKRAYNA'DAN LÜBNAN'A UZANAN TEKNOLOJİ

Fiber-optik İHA'lar ilk olarak yoğun şekilde Rusya-Ukrayna savaşında kullanıldı. Rusya'nın bu sistemleri seri üretimle sahaya sürmesi, savaşın gidişatını etkileyen unsurlardan biri olmuştu.

Hizbullah ise bu teknolojiyi farklı bir stratejiyle uyguluyor. Uzun menzilli lojistik hatlar yerine, doğrudan sahadaki İsrail birliklerini hedef alıyor.

İSRAİL SAVUNMASI ZORLANIYOR

İsrail ordusu bugüne kadar İHA tehditlerine karşı ağ sistemleri ve fiziksel bariyerler gibi yöntemler geliştirdi. Ancak yetkililer, bu önlemlerin fiber-optik İHA'lara karşı yeterli olmadığını kabul ediyor.

CNN'e konuşan bir İsrailli askeri yetkiliye göre:

"Fiziksel engeller dışında yapılabilecek çok az şey var. Bu düşük teknolojili ama son derece etkili bir sistem."

Özellikle aynı anda birden fazla İHA kullanılması durumunda, mevcut savunma sistemlerinin yetersiz kalabileceği belirtiliyor.

AZ KAYNAKLA YÜKSEK ETKİ

İsrail kaynakları, Hizbullah'ın bu İHA'ları sivil modellerden dönüştürdüğünü ve patlayıcılarla donattığını öne sürüyor.

Düşük maliyetli olmalarına rağmen yüksek hassasiyetle hedef vurabilmeleri, bu sistemi sahada önemli bir güç çarpanı haline getiriyor.

Daha önce geniş roket stoklarıyla bilinen Hizbullah, İsrail saldırıları sonrası bu kapasitenin büyük bölümünü kaybetmiş olsa da yeni nesil teknolojilerle sahadaki etkinliğini sürdürüyor.

"HİZBULLAH HIZLA ÖĞRENİYOR"

Uzmanlara göre en kritik nokta, Hizbullah'ın bu teknolojiyi hızla adapte etmesi ve geliştirmesi.

İsrailli bir yetkili durumu şu sözlerle özetliyor:

"Hizbullah hızlı öğreniyor ve saldırıları koordine ediyor. Bu tehdit hala gelişiyor."

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSRAİL #HİZBULLAH #LÜBNAN