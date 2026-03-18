SON DAKİKA| İsrailli istihbaratçılar Tel Aviv’i uyardı: Kilit isimler öldükçe İran güçleniyor! Liderleri hedef alma stratejisi neden ters tepecek?

Son Dakika: İsrail'in "lider avlama" stratejisi kısa vadede başarı gibi sunulsa da eski İsrailli istihbaratçılara göre bu hamle İran'ı zayıflatmak yerine daha sert ve kontrol edilmesi zor bir yapıya dönüştürüyor. Yetkililer, her suikastın Tahran'da daha radikal isimleri öne çıkardığını ve bölgeyi büyük bir kaosa sürükleyebileceğini vurguluyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2026 10:05
ABD basınından The New York Times'a konuşan eski üst düzey İsrailli istihbarat yetkilileri, Tel Aviv yönetiminin İran'daki üst düzey isimlere yönelik suikast stratejisinin kısa vadede etkili görünse de uzun vadede ters tepebileceğine dikkat çekti.

"BAŞ KESME STRATEJİSİ" CİDDİ RİSKLER BARINDIRIYOR

Habere göre İsrail yönetimi, son dönemde İran'ın üst düzey lider kadrosunu hedef alan saldırıları "büyük bir başarı" olarak sunuyor. Bu kapsamda, İran'da "fiili lider" olarak görülen Ali Laricani'nin öldürülmesi ve Besic güçlerinin üst düzey komutanlarının hedef alınması, Tel Aviv'in en ağır darbelerinden biri olarak değerlendirildi.

Ancak uzmanlara göre İsrail'in lider kadroyu sistematik şekilde ortadan kaldırma stratejisi ciddi riskler barındırıyor.

"HER ÖLDÜRÜLEN İSİM YERİNE YENİSİ GELİYOR"

İsrail askeri istihbaratının İran şubesinin eski başkanı Danny Citrinowicz, İran'ın siyasi ve askeri yapısının derinliğine dikkat çekerek, bu tür suikastların sistemi çökertmek yerine yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.

Citrinowicz, İran'ın "yedek kadrosunun" oldukça güçlü olduğunu ve öldürülen her ismin yerine hızla yenisinin getirilebildiğini vurguluyor. Bu durumun, İsrail'in hedeflediği "çöküş" senaryosunu zorlaştırdığı ifade ediliyor.

DAHA SERT İSİMLER GÜÇ KAZANABİLİR

Haberde dikkat çekilen bir diğer risk ise, öldürülen isimlerin yerine daha radikal ve uzlaşmaya kapalı figürlerin gelme ihtimali.

Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde İran ve onun vekilleri konusunda uzman eski Mossad subayı Sima Shine'a göre, Laricani gibi farklı gruplarla temas kurabilen görece pragmatik isimlerin devre dışı kalması, İran içinde daha sert ve askeri kanadı güçlü figürlerin önünü açabilir.

Bu durumun çatışmanın uzamasına, diplomatik çözüm ihtimalinin zayıflamasına ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açabileceği belirtiliyor.

GEÇMİŞ ÖRNEKLER UYARIYOR

Citrinowicz, İsrail'in geçmişte de benzer yöntemleri kullandığını ancak bu stratejinin her zaman kalıcı sonuç üretmediğini hatırlatıyor. Filistinli gruplara yönelik suikastlar ve Hizbullah'ın lider kadrosuna yönelik operasyonlar gibi örneklerde, gruplar zayıflasa da tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiliyor.

"STRATEJİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Citrinowicz, yalnızca "liderleri ortadan kaldırmaya" dayalı bir savaş stratejisinin sürdürülebilir olmadığını vurguluyor.

Bu yaklaşımın beklenmedik sonuçlar doğurabileceği, kontrol edilemeyen bir kaos ortamı yaratabileceği ve bölgesel çatışmayı daha geniş bir alana yayabileceği uyarısı yapılıyor.

"ORTA DOĞU'DA BÜYÜK KAOS"

İsrail iç güvenlik teşkilatının ve donanmasının eski komutanı Ami Ayalo ise çok daha net konuşuyor: Bu strateji, yalnızca İran'da değil, tüm Orta Doğu'da daha büyük bir istikrarsızlığın kapısını aralayabilir.

Ayalon, "Sadece İran'da değil, tüm Orta Doğu'da kaos yaratmaya çok ama çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Ayalon ek olarak şunları söyledi: "Satrançta, kazanmak için şahı öldürmenin yeterli olduğunu düşünen aptal oyuncular vardır. Ancak ideoloji söz konusu olduğunda, her oyuncu savaş alanında önemli bir rol oynar."

İsrail'in hedef aldığı yapıların ideolojik ve kurumsal olarak derin köklere sahip olduğuna dikkat çeken eski İsrailli istihbarat yetkilileri, "lideri ortadan kaldırmanın" bu tür sistemleri yok etmeye yetmeyeceğini belirtiyor.