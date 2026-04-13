SON DAKİKA| İşte ABD Hürmüz’ü böyle ablukaya alacak: Washington’un tehlikeli planı sızdı! ‘Çıkarma birlikleri sahaya iniyor’

ABD İÇİN HÜRMÜZ'DE KRİTİK AÇMAZ

Dikkat çeken bir diğer unsur ise İran'ın kendi petrol akışını sürdürmesi. Verilere göre Tahran, savaş sürecinde günlük petrol ihracatını artırmayı bile başardı. Bu durum, ABD açısından kritik bir açmaz yaratıyor: Boğaz tamamen kapatılmazsa İran gelir elde etmeye devam ediyor, ancak tamamen kapatılırsa bu kez küresel enerji krizi derinleşiyor.