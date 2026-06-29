Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

Son Dakika: İsviçre'de nükleer programın ele alınması beklenirken, son saldırılar müzakerelerin seyrini değiştirdi. Washington ile Tahran, küresel enerji güvenliğini yakından ilgilendiren Hürmüz Boğazı krizini görüşmek üzere Doha'da kritik bir masaya oturmaya hazırlanıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:31
SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

Washington ile Tahran arasındaki son askeri gerginliğin ardından, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

İRAN İLE ABD KATAR'DA BİR ARAYA GELECEK

Üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabık kaldığı ve tarafların Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek üzere salı günü Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmeyi planladığı bildirildi.

SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

"KARŞILIKLI SALDIRILAR DURDURULACAK"

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili "Tüm saldırıları durdurmaya karar verdik" derken, bir diğer yetkili ise teknik görüşmelerin devam edeceği bu süreçte her iki tarafın da "şimdilik" geri çekileceğini ve Hürmüz Boğazı'ndaki "gemilerin serbestçe hareket edebileceğini" kaydetti.

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SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

"MÜZAKERELERİN ODAK NOKTASI DEĞİŞTİ"

Salı günkü müzakerelerin başlangıçta İran'ın nükleer programını ele almak üzere İsviçre'de yapılmasının planlandığı aktarılan haberde, bölgede yaşanan son gerginliklerin müzakerelerin farklı bir mekana taşınmasına ve odak noktasının Hürmüz Boğazı olarak değişmesine neden olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

TAHRAN İSVİÇRE'DEKİ GÖRÜŞMELERE KATILMADI

İran Devrim Lideri Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi Üyesi Mehdi Fezaili, İranlı teknik müzakere heyetinin ABD ile dün İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelere katılmadığını ve görüşmelerin iptal edildiğini açıklamıştı.

SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

Fezaeili, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, teknik görüşmelerin dün yapılmasının planlandığını ancak İran'ın son günlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle toplantıya katılmayı reddettiğini söylemişti.

SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

İranlı yetkili, bu kararın bir diğer nedeninin de Tahran'ın karşı tarafın bazı şartları yerine getirip getirmediğini görmek istemesi olduğunu söylemişti.

SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

Fezaeili söz konusu şartlar arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişebilmesinin de bulunduğunu kaydetmişti.

SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

GÖRÜŞMELERİN ASKIYA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD merkezli Wall Street Journal da bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması planlanan ABD-İran arasındaki görüşmelerin iki taraf arasında artan gerginlik ve yeniden başlayan saldırılar nedeniyle ertelendiğini öne sürmüştü.

SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

Son günlerde yaşanan askeri çatışmaların diplomatik süreci olumsuz etkilediği aktarılan haberde, yetkililerin temasların devamına ilişkin herhangi bir tarih belirlemeden görüşmeleri askıya aldığı belirtilmişti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #İRAN #DOHA #KATAR