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SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!
SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!
Son Dakika: İsviçre'de nükleer programın ele alınması beklenirken, son saldırılar müzakerelerin seyrini değiştirdi. Washington ile Tahran, küresel enerji güvenliğini yakından ilgilendiren Hürmüz Boğazı krizini görüşmek üzere Doha'da kritik bir masaya oturmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:31