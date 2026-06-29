SON DAKİKA| Karşılıklı saldırıların ardından ABD ve İran’dan sürpriz adım: Taraflar Doha’da kozlarını paylaşacak!

"KARŞILIKLI SALDIRILAR DURDURULACAK"

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili "Tüm saldırıları durdurmaya karar verdik" derken, bir diğer yetkili ise teknik görüşmelerin devam edeceği bu süreçte her iki tarafın da "şimdilik" geri çekileceğini ve Hürmüz Boğazı'ndaki "gemilerin serbestçe hareket edebileceğini" kaydetti.