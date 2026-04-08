Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Katil İsrail’den ateşkesin ilk gününde sivil katliamı: Beyrut’ta yüzlerce sivil enkaz altında!

Son Dakika: İşgalci İsrail ordusu Lübnan'da 10 dakika içinde 100'den fazla noktayı hedef alarak ateşkesin ilk gününde sivil katliamı gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi enkaz altında kalırken, toplam ölü ve yaralı sayısı 300'ü geçti.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 08.04.2026 16:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 16:40
İsrail ordusu öğle saatlerinde Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın güneyi ve doğusunda onlarca noktaya eş zamanlı saldırılar düzenledi.

10 DAKİKA İÇİNDE 100 NOKTA VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

300'DEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın birçok bölgesine eş zamanlı şekilde yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi. Toplam ölü ve yaralı sayısının 300'ü geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bu aşamada önceliğin acil müdahale çalışmalarının yürütülmesi, enkaz altında kalanların kurtarılması ve yaralıların durumlarına göre hastanelere sevk edilerek tedavilerinin sağlanması olduğu vurgulandı.

Özellikle başkent Beyrut'taki mahallelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması çağrısında bulunulan açıklamada, kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına öncelik tanınması için yolların açık bırakılması istendi.

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A TEHDİT

Öte yandan, Tel Aviv yönetimi Lübnan'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Hizbullah İsrail'e saldırmanın bedelini ağır ödeyecek. Sıra (Hizbullah lideri) Naim Kasım'a da gelecek" ifadelerini kullandı.

İŞGALCİ İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.