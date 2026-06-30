Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Son Dakika: İngiliz basınına göre Körfez ülkeleri, Washington'ın güvenlik garantilerine olan inancını kaybederken İran'la yeni bir düzen kurmanın yollarını arıyor. Bölge ülkeleri, ABD'ye bağımlılığı azaltmak için Türkiye başta olmak üzere alternatif ortaklara yöneliyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 10:49
SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

İngiliz gazetesi The Telegraph, Körfez ülkelerinin İran'la savaş sonrası döneme hazırlanırken ABD'den bağımsız bir bölgesel güvenlik düzeni kurmaya çalıştığını yazdı.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Gazeteye göre, Washington'ın özellikle Donald Trump döneminde yaşanan gelişmeler nedeniyle güvenilirliğinin azalması, Körfez başkentlerini yeni arayışlara itti.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

İRAN'LA PEŞ PEŞE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Habere göre son dönemde İran ile Umman, Umman ile Katar, İran ile Suudi Arabistan ve Katar ile Suudi Arabistan arasında yoğun görüşmeler gerçekleştirildi.

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SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Taraflar, savaş sonrası oluşacak yeni jeopolitik düzeni ve İran'la bölgesel birlikte yaşamın kurallarını masaya yatırdı.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

The Telegraph, bu diplomatik temasların henüz başlangıç olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha fazla görüşmenin yapılmasının beklendiğini belirtti.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

HÜRMÜZ BOĞAZI VE EKONOMİK TEŞVİKLER MASADA

Gazeteye göre görüşmelerde en önemli başlıklardan biri, dünya enerji ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nın nasıl yönetileceği oldu.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Taraflar, boğazdaki gemi trafiğinin yönetimi ve İran'a verilebilecek ekonomik teşvikler karşılığında Tahran'ın sağlayabileceği olası güvenlik tavizlerini ele aldı.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Bu görüşmeler, ABD ile İran arasında ağustos sonuna kadar uzun vadeli bir anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen müzakerelerle aynı dönemde gerçekleşse de Washington'dan ayrı bir diplomatik kulvarda ilerliyor.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

"ABD'NİN GÜVENİLİRLİĞİ CİDDİ BİÇİMDE AZALDI"

Orta Doğu Enstitüsü'nden bir uzman, The Telegraph'a yaptığı değerlendirmede, "ABD'nin güvenilirliği uzun yıllardır ciddi şekilde geriliyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

The Telegraph, Körfez ülkelerinin artık "ABD ne yapacak?" sorusundan çok, "İran'la nasıl bir denge kurulabilir?" sorusuna odaklandığını belirtti.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Uzman, Körfez ülkelerinin İran'la kendi anlaşmalarını yapmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtti.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

KAMUOYUNDA ABD İLE UYUM MESAJI

Öte yandan Körfez ülkeleri kamuoyuna verdikleri mesajlarda hala Washington'la uyumlu bir çizgi izliyor.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı son bölgesel toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Hürmüz Boğazı'nda "serbest, koşulsuz ve sınırsız seyrüsefer" vurgusu yapıldı.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Bildiride boğaz üzerinde herhangi bir ülkenin ücret, vergi veya kontrol uygulamasına karşı çıkıldı.

Ancak habere göre Körfez ülkeleri, İran'ın elindeki en büyük koz olarak gördüğü Hürmüz üzerindeki etkisinden kolay kolay vazgeçmeyeceğinin de farkında.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

İRAN'IN STRATEJİK KOZU: HÜRMÜZ

The Telegraph'ın aktardığına göre Tahran'da, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için çeşitli "hizmet ücretleri" uygulanması fikri de tartışılıyor.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Bu ücretlerin mayın temizleme faaliyetleri, çevresel zararların azaltılması, liman masrafları veya sigorta giderleri için kullanılabileceği öne sürülüyor.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Ancak mekanizmanın nasıl işleyeceği, gelirlerin kim tarafından toplanacağı ve kime aktarılacağı henüz belirsiz.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

İran ise şimdiden yeni bir adım attı. Yeni kurulan Körfez Boğazı Otoritesi aracılığıyla gemilerin İran sigortasına sahip olması yönünde bir düzenleme hazırladı.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Bu uygulamanın, Tahran ile Washington'ın uzun vadeli bir anlaşmaya varmayı hedeflediği 60 günlük sürenin sonunda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

"İRAN NÜKLEER SİLAHTAN DAHA ETKİLİ BİR KOZ BULDU"

Uzmanlar, İran'ın artık Hürmüz Boğazı'nın nükleer programdan bile daha etkili bir baskı aracı olduğunu fark ettiğini söyledi.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Gazeteye göre Tahran, bu kozunu kaybetmemek için elinden geleni yapacak ve gelecekteki herhangi bir anlaşmada da bu avantajını korumaya çalışacak.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

KÖRFEZ ÜLKELERİ ARTIK KENDİ YOLUNU ÇİZİYOR

Uluslararası Kriz Grubu'ndan Yasmine Farouk, Körfez ülkelerinin uzun zamandır işlerin eskisi gibi olmayabileceği bir döneme hazırlandığını söyledi.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Farouk'a göre bölge ülkeleri artık güvenlik ve diplomasi konusunda inisiyatifi kendi ellerine almaya çalışıyor.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Suudi Arabistan'ın bölgesel güvenlik görüşmelerinde öncü rol üstlenmesi beklenirken, ülkelerin Hürmüz'ün geleceği konusunda İran'la doğrudan ikili temaslar yürüttüğü belirtiliyor.

SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Petrol ihracatı açısından Hürmüz Boğazı'na bağımlı olan Irak'ın da bu süreçte ayrı bir oluşum içinde yer alabileceği ifade ediliyor.