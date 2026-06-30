SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’

Bildiride boğaz üzerinde herhangi bir ülkenin ücret, vergi veya kontrol uygulamasına karşı çıkıldı.

Ancak habere göre Körfez ülkeleri, İran'ın elindeki en büyük koz olarak gördüğü Hürmüz üzerindeki etkisinden kolay kolay vazgeçmeyeceğinin de farkında.