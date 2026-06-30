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SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’
SON DAKİKA| Körfez ABD’nin fişini çekiyor: Yeni güvenlik denkleminin adı Türkiye! ‘Washington’dan kopup Ankara’ya yöneldiler’
Son Dakika: İngiliz basınına göre Körfez ülkeleri, Washington'ın güvenlik garantilerine olan inancını kaybederken İran'la yeni bir düzen kurmanın yollarını arıyor. Bölge ülkeleri, ABD'ye bağımlılığı azaltmak için Türkiye başta olmak üzere alternatif ortaklara yöneliyor.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 10:49