Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Körfez ülkeleri rotayı Türkiye’ye çevirdi, ABD’nin savunma sanayi ürünleri rafa kalktı, O silahlara yoğun talep gösterdiler

SON DAKİKA| Körfez ülkeleri rotayı Türkiye’ye çevirdi, ABD’nin savunma sanayi ürünleri rafa kalktı, O silahlara yoğun talep gösterdiler

İngiliz basınında yer alan habere göre, ABD savunma sanayisindeki teslimat gecikmeleri ve İran kaynaklı insansız hava aracı tehdidinin artması, Körfez ülkelerini Türk savunma sistemlerine yöneltti. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülke, Türk savunma sistemlerini satın almak veya ortak üretim seçeneklerini değerlendirmek üzere Türkiye ile temaslarını yoğunlaştırdı. Körfez ülkelerinin, Patriot ve THAAD gibi ABD sistemlerinde yaşanan uzun bekleme süreleri nedeniyle daha hızlı teslimat ve yerelleştirme imkânı sunan Türk savunma sanayisini stratejik bir alternatif olarak gördüğü ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 12.05.2026 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 15:23