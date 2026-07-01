Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Körfez’de sessiz pazarlık: İran ve Umman’ın gizli planı ortaya çıktı! Hürmüz’de perde arkasında neler oluyor?

SON DAKİKA| Körfez’de sessiz pazarlık: İran ve Umman’ın gizli planı ortaya çıktı! Hürmüz’de perde arkasında neler oluyor?

Son Dakika: ABD basınına göre İran ve Umman, dünyanın enerji ve ticaret damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı için yeni bir model üzerinde çalışıyor. Washington'un karşı çıktığı plan, küresel enerji düzenini değiştirebileceği endişesiyle ABD'de alarm zillerini çaldırdı.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:24 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:28