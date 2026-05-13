SON DAKİKA| Kritik zirvede büyük hesaplaşma: İşte Trump ve Şi Cinping'in pazarlık dosyası!

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran savaşı, Tayvan gerilimi, ticaret krizleri ve küresel güç mücadelesinin gölgesinde Pekin'de kritik zirvede karşı karşıya geliyor. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmede iki liderin birbirinden hangi tavizleri isteyeceği ve kapalı kapılar ardında nasıl bir pazarlık yaşanacağı merak konusu olurken, ABD basınında dikkat çeken değerlendirmeler yapılıyor. Washington'da bazı çevreler, Trump'ın zorlu bir masaya oturacağını ve kritik zirvede güçlü tarafın Çin olabileceğini düşünüyor.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 11:06