SON DAKİKA | NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik hamle! Avrupa’ya 19 maddelik manifesto

Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun üç üyesinin eşzamanlı olarak Türkiye'yi ziyaretlerini, AB'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine atfettiği artan önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.



