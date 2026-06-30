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SON DAKİKA | NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den kritik hamle! Avrupa’ya 19 maddelik manifesto
SON DAKİKA | NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den kritik hamle! Avrupa’ya 19 maddelik manifesto
Son dakika haberi: Avrupa, yükselen Türkiye ile ilişkilerini revize etmeye çalışıyor. Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Kallas ile göç ve genişlemeden sorumlu başkanları bugün Ankara'da. Görüşmelerde AB temsilcilerine ülkemizin 19 başlıktaki talepleri iletilecek.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:35