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SON DAKİKA | NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den kritik hamle! Avrupa’ya 19 maddelik manifesto

Son dakika haberi: Avrupa, yükselen Türkiye ile ilişkilerini revize etmeye çalışıyor. Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Kallas ile göç ve genişlemeden sorumlu başkanları bugün Ankara'da. Görüşmelerde AB temsilcilerine ülkemizin 19 başlıktaki talepleri iletilecek.

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:35
SON DAKİKA | NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik hamle! Avrupa’ya 19 maddelik manifesto

Son dakika haberi: Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Mağnus Brunner bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlarla görüşecek.
Türkiye'nin artan bölgesel önemiyle ilişkilerin revizesine yönelik kritik görüşmeler yapılacak.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik hamle! Avrupa’ya 19 maddelik manifesto

Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun üç üyesinin eşzamanlı olarak Türkiye'yi ziyaretlerini, AB'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine atfettiği artan önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik hamle! Avrupa’ya 19 maddelik manifesto

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB heyetine şu mesajları verecek:

1- AB'ye tam üyelik temel stratejik hedeflerimizden.
2- Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler ortak çıkarlar temelinde ilerletilmeli.
3- AB genişleme süreci adil ve liyakatle sürdürülmeli.
4- Türkiye, AB'nin küresel rekabet gücünü artıracaktır.
5- Türkiye tüm süreçlere diğer aday ülkelerle eşit dahil edilmeli.

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SON DAKİKA | NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik hamle! Avrupa’ya 19 maddelik manifesto

6- Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması önemli.
7- Schengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler hayata geçirilmeli.
8- Siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarında Türkiye-AB Ortaklık Konseyi kısa sürede düzenlenmeli.
9- İlişkiler sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmalı
10- Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakereler başlatılmalı.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik hamle! Avrupa’ya 19 maddelik manifesto

11- Türkiye menşeli ürünlerin "AB menşeli" olarak değerlendirilmesi önemli.
12- Türkiye "Tek Avrupa Ödeme Alanı"na katılımla ilgili.
13- Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine tamamen geri dönüşü önemli.
14- Bağlantısallığın Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Türkiye ile AB arasında ikili ve bölgesel işbirliği ilerletilmeli.
15- Göç alanındaki işbirliği, adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde yeniden şekillendirilmeli.

SON DAKİKA | NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik hamle! Avrupa’ya 19 maddelik manifesto

16- Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemi istikrar ve refaha katkıda bulunma potansiyeli yüksek.
17- Akdeniz ve Karadeniz Stratejileri bağlamında Türkiye ve AB'nin işbirliği önemli.
18- Bölge ve ötesinde barış ve istikrar için AB ile atılacak adımlar ele alınmalı.
19- Teknik düzeyde bölgesel istişarelerin yeniden başlatılmasından memnunuz.

#NATO ZİRVESİ #AVRUPA KOMİSYONU