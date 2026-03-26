Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Netanyahu’nun “seçim kazanma” planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

SON DAKİKA| Netanyahu’nun “seçim kazanma” planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

Son Dakika: İran savaşı üzerinden siyasi avantaj elde ederek erken seçime gitmeyi planlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, beklediği kamuoyu desteğini bulamayınca geri adım attı. Uzayan savaşın ekonomiye ağır yük bindirmesi ve siyasi desteği artırmaması, siyonist liderin iktidarını koruma hesaplarını daha da zorlaştırıyor.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 13:49
SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran savaşı üzerinden siyasi avantaj elde ederek erken seçime gitme ve bütçeyi rahatça geçirme planında istediği sonucu alamadı.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

NETANYAHU HÜKÜMETİ AYAKTA TUTMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Netanyahu şimdi erken seçim riskini bertaraf etmek ve hükümetini ayakta tutmak için zamana karşı yarışıyor.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

SAVAŞIN İLK GÜNLERİNİ AVANTAJINA ÇEVİRMEYE ÇALIŞTI

Savaşın ilk günlerinde Tel Aviv yönetiminde farklı bir tablo vardı. ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıların ardından, özellikle İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası Netanyahu cephesi, oluşan atmosferi fırsata çevirerek erken seçim kararı almayı değerlendirdi.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

İsrail yasalarına göre bütçenin 31 Mart'a kadar geçmemesi halinde ülke 90 gün içinde seçime gitmek zorunda kalacaktı ve bu senaryo Netanyahu'ya siyasi bir manevra alanı sunabilirdi.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

BEKLENTİLERİ KARŞILIK BULMAYINCA GERİ ADIM ATTI

Ancak savaşın ilerleyen haftalarında beklentiler karşılık bulmadı. Reuters'a konuşan hükümet kaynaklarına göre, İran'daki yönetimi zayıflatma hedefi henüz gerçekleşmezken, kamuoyu yoklamalarında da Netanyahu'nun oy oranında kayda değer bir artış görülmedi.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

Bunun üzerine Netanyahu'nun strateji değiştirerek erken seçimden kaçınmaya yöneldiği belirtiliyor.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

NETANYAHU İKTİDARINI KORUMAKTA ZORLANIYOR

Bu kapsamda hükümet, parlamentodan bütçeyi geçirmek için yoğun bir mesai yürütüyor.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

Netanyahu'nun, koalisyon ortaklarının desteğini garanti altına almak için çeşitli mali kaynaklar tahsis ettiği ve bütçeyi hızla komisyondan geçirerek son tarihe yetiştirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

Anketlerde Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı görülüyor.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

Savaşın uzaması da Netanyahu'nun elini zayıflatıyor. Ekonomiye haftalık milyarlarca şekel (İsrail para birimi) yük getiren çatışma, bütçe üzerindeki baskıyı artırırken, hükümetin farklı toplumsal kesimlerin taleplerini karşılamasını zorlaştırıyor.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

Özellikle ultra-Ortodoks Yahudi partilerle yaşanan bütçe ve askerlik muafiyeti gerilimi, iktidar koalisyonu içindeki kırılganlığı gözler önüne seriyor.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

ERKEN SEÇİM PLANI RAFA KALKTI

Tüm bu gelişmeler ışığında Netanyahu'nun erken seçim üzerinden güç tazeleme planı rafa kalkarken, önceliğin hükümeti ayakta tutacak bütçeyi geçirmek olduğu değerlendiriliyor.

SON DAKİKA| Netanyahu’nun seçim kazanma planı suya düştü: Kan dökerek istediğini alamadı! Siyonist katil hükümeti ayakta tutabilecek mi?

Siyasi analistlere göre mevcut strateji özetle "zaman kazanmak" ve savaşın seyrine göre yeniden pozisyon almak.