SON DAKİKA | Pedofili ve sapkın Jeffrey Epstein belgelerinin yankıları sürüyor! Kirli şebekenin hedefi Türkiye

Son dakika haberi: Jeffrey Epstein belgeleri dünya çapında şok etkisi yaratmaya devam ederken, Türkiye ile ilgili bağlantılar da gündeme geldi. Ölümünden sonra açıklanan mahkeme dosyalarında, milyarder işadamının sadece cinsel suçlarla değil, aynı zamanda uluslararası siyasi operasyonlarla da ilgilendiği belgeleniyor. Epstein'ın global çapta kurduğu etki ağının Türkiye'yi de kapsadığı, ülkemizin iç işlerine müdahale girişimlerinde bulunduğu iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 03.02.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 06:35
Son dakika haberi: ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerin yankıları sürüyor.

Milyonlarca sayfalık dosyalar siyaset, iş dünyası ve kraliyet çevreleriyle kurulan ilişkileri yeniden gündeme getirirken Yahudi işadamı Epstein'ın kurduğu kirli şebeke ile sık sık Türkiye karşıtı adımlara giriştiği de görüldü.

FETÖCÜLERLE TEMAS

Yayınlanan 3 milyon belgede Epstein'ın Türkiye'deki gelişmelerle yakından ilgilendiği görüldü.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki durumuyla ilgili yazışmalar ortaya çıktı.

Daha önce de FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'deki avukatı Reid Weingarten'in, pedofili Yahudi milyarder Jeffrey Epstein'dan Gülen için yardım istediği ortaya çıkmıştı.
Belgelerden birinde Epstein'ın mail attığı kişiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "tehdit" olarak tanımladığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Türkiye–İsrail ilişkilerinde bağımsız bir kırılma yarattı" tanımı yapılıyor.
Bir diğer belgede Türk ordusunda İsrail yanlısı isimlerin tasfiye edilmesine değinildi.

Terör örgütü YPG üzerinden İsrail istihbaratının faaliyetleri de itiraf edildi.
2007 yılında- Türkiye'nin asker göndererek Katar'a yönelik olası darbenin de önüne geçtiği vurgulandı.

YÜZLERCE SİYASETÇİ

Belgelerde Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un yanı sıra İngiltere, Norveç, Danimarka ve İsveç kraliyet ailelerinden üst düzey prens ve prenseslerle, Elon Musk, Richard Branson ve Bill Gates gibi ünlü işadamlarının da isimleri yer alıyor.

MACRON YARDIM İSTEMİŞ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ismi de belgelerde yer aldı. Belgeler Macron'un seçildiği 2017 öncesine ait. Epstein'ın Macron'un birçok konuda kendisinden yardım istediğini iddia ettiği görüldü.

MOSSAD TEHDİDİ

Yeni belgelerde, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'in babası medya baronu Robert Maxwell'in, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'dan 400 milyon sterlin istediği, aksi takdirde onlar için yaptığı her şeyi ifşa etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.