SON DAKİKA | Pedofili ve sapkın Jeffrey Epstein belgelerinin yankıları sürüyor! Kirli şebekenin hedefi Türkiye

MOSSAD TEHDİDİ



Yeni belgelerde, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'in babası medya baronu Robert Maxwell'in, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'dan 400 milyon sterlin istediği, aksi takdirde onlar için yaptığı her şeyi ifşa etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.