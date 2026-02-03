Trend
SON DAKİKA | Pedofili ve sapkın Jeffrey Epstein belgelerinin yankıları sürüyor! Kirli şebekenin hedefi Türkiye
Son dakika haberi: Jeffrey Epstein belgeleri dünya çapında şok etkisi yaratmaya devam ederken, Türkiye ile ilgili bağlantılar da gündeme geldi. Ölümünden sonra açıklanan mahkeme dosyalarında, milyarder işadamının sadece cinsel suçlarla değil, aynı zamanda uluslararası siyasi operasyonlarla da ilgilendiği belgeleniyor. Epstein'ın global çapta kurduğu etki ağının Türkiye'yi de kapsadığı, ülkemizin iç işlerine müdahale girişimlerinde bulunduğu iddia ediliyor.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 06:35