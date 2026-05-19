SON DAKİKA| Saldırılar yeniden başlarsa Tahran nasıl karşılık verecek? İşte İran’ın en tehlikeli kozları! ‘Gerekirse Abu Dabi’ye gireriz’

Son Dakika: Tahran bu kez yalnızca ABD ve İsrail'i değil, bölgedeki enerji hatlarını ve dünya ticaretinin kalbini hedef alabilecek bir stratejiye hazırlanıyor. İşte İran'ın savaşın kaderini değiştirebilecek hamleleri…

Giriş Tarihi: 19.05.2026 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 12:15
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı tehditleri sonrası bölgede tansiyon yeniden yükselirken, İran'ın olası bir savaş senaryosunda nasıl karşılık verebileceğine dair dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

"İRAN BU KEZ AYNI ANDA YÜZLERCE FÜZE SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRECEK"

The New York Times gazetesinin haberine göre Tahran yönetimi, olası yeni bir ABD-İsrail saldırısına karşı bu kez çok daha sert ve yoğun bir karşılık vermeye hazırlanıyor.

Haberde, İranlı yetkililerin önceki çatışma döneminde yaklaşık üç ay sürebilecek uzun soluklu bir savaşa hazırlandığı ve bu nedenle füze stoklarını kontrollü kullandığı belirtildi.

Ancak İran güvenlik politikaları uzmanı Hamidreza Azizi'ye göre Tahran bu kez "kısa süreli ama çok yüksek yoğunluklu" bir savaş bekliyor. Bu nedenle İran'ın ilk andan itibaren yüzlerce füze ile saldırılar düzenleyebileceği ifade edildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE

Analize göre İran'ın en büyük kozlarından biri, Körfez ülkelerinin enerji altyapısını hedef almak olabilir.

Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki petrol tesisleri, limanlar ve rafinerilerin hedef alınmasının küresel ekonomide ciddi sarsıntıya yol açabileceği vurgulandı.

İran yönetimine yakın isimlerin son haftalarda BAE'ye yönelik sert açıklamalar yaptığına dikkat çekildi. İranlı analist Mehdi Kharatian'ın bir podcast yayınında, "Gerekirse Abu Dabi'ye gireriz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İRAN'IN BABÜLMENDEP BOĞAZI KOZU

Haberde ayrıca İran'ın yalnızca Hürmüz Boğazı'yla sınırlı kalmayabileceği belirtildi.

Tahran'ın Yemen'deki Husiler aracılığıyla Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı üzerinde de baskı kurabileceği ifade edildi.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unun geçtiği bu stratejik su yolunda yaşanacak bir krizin küresel ticareti ciddi şekilde etkileyebileceği kaydedildi.

İran'a yakın kaynaklar, ABD'nin İran'ın ekonomik altyapısını hedef alması halinde Babülmendep'te deniz trafiğinin kısıtlanabileceği mesajını verirken, uzmanlar Husilerin askeri kapasitesindeki sınırlamalar nedeniyle bunun uygulanmasının kolay olmayabileceğini belirtti.

İRAN'DAN ÇOK KATMANLI STRATEJİ

The New York Times'ın analizine göre İran yönetimi, yeni bir çatışmada yalnızca İsrail'i değil, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini ve küresel enerji ticaretini de hedef alabilecek çok katmanlı bir strateji üzerinde duruyor.

"SAVAŞIN DEVAMI HALİNDE BAŞKA CEPHELER AÇILACAK"

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik yeni savaş tehdidine ilişkin, "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABU DABİ #İSRAİL #ABD #İRAN #BAE