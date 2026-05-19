SON DAKİKA| San Diego’daki camiye saldırıda şoke eden detaylar: Silahının üzerine İslam karşıtı yazılar yazdı!

Son Dakika: San Diego'daki cami saldırısına ilişkin soruşturma derinleşirken peş peşe çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yetkililer, silahlarda İslam karşıtı yazılar tespit edildiğini açıklarken saldırganlardan birinin lise öğrencisi olduğu belirlendi. Geride bırakılan intihar notundaki ifadeler ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.05.2026 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 10:29
ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı ülkeyi sarstı.

The New York Times'ın aktardığına göre saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, saldırıyı gerçekleştiren iki genç daha sonra araçlarında ölü bulundu. Polis, saldırganların olayın ardından intihar ettiğini açıkladı.

KAYIP İHBARIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ FACİAYA DÖNÜŞTÜ

San Diego polisi için olaylar pazartesi sabahı yerel saatle 09.42'de gelen bir telefonla başladı. Bir anne, 17 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu, evden bazı silahların ve aracının da alındığını bildirdi. Anne ayrıca oğlunun yanında bir arkadaşının olabileceğini söyledi.

Polis ekipleri bunun üzerine kent genelinde iki genci aramaya başladı. Plaka takip sistemleri şüphelilerin bir alışveriş merkezi yakınlarında görüldüğünü gösterdi. Polis ekipleri bölgeye yönlendirildi ancak sonuç alınamadı. Daha sonra gençlerden birinin okuduğu liseye de gidildi fakat saldırganlar orada da bulunamadı.

Yetkililer, gençlerin asıl hedefinin San Diego İslam Merkezi olduğunu belirtti.

CAMİ ÖNÜNDE ÜÇ KİŞİ VURULDU

Polise göre saldırganlar öğle saatlerine doğru San Diego'nun en büyük camilerinden biri olan San Diego İslam Merkezi'ne geldi. Caminin bulunduğu yerleşkede aynı zamanda okul da bulunuyordu.

İlk polis ekipleri olay yerine ulaştığında cami girişinde üç erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis daha sonra bina içinde olası başka saldırgan ihtimaline karşı oda oda arama yaptı.

O sırada camiye birkaç sokak uzaklıkta yeni silah sesleri duyulduğu bildirildi. Polis, bölgede çalışan bir peyzaj işçisinin hedef alındığını ancak yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Yetkililer, merminin işçinin taktığı koruyucu baret üzerinden sekmiş olabileceğini söyledi.

SALDIRGANLAR ARAÇLARINDA ÖLÜ BULUNDU

Olaydan dakikalar sonra polis, saldırganların bulunduğu aracı sokakta tespit etti. Araçta biri 17, diğeri 18 yaşında olan iki saldırganın cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, iki gencin saldırının ardından intihar ettiğini açıkladı.

"ÇOCUKLARIN KOŞARAK KAÇTIĞINI GÖRMEK BENİ ETKİLEDİ"

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl düzenlediği basın toplantısında olayın en sarsıcı anlarından birinin çocukların camiden kaçarak çıkması olduğunu söyledi.

Wahl, "Beni en çok etkileyen şey, hayatta kaldıkları için şükrederek koşan çocukları görmekti" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ "KAHRAMAN" İLAN EDİLDİ

Görgü tanıkları, saldırı sırasında caminin güvenlik görevlisinin vurulduğunu ve çocukların hızla içeri alındığını anlattı.

Mahalle sakini Vanessa Chavez, art arda dört el silah sesi duyduğunu ve güvenlik görevlisinin en az iki kurşunla vurulduğunu gördüğünü söyledi.

Emniyet Müdürü Wahl ise hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin daha büyük bir katliamı önlemiş olabileceğini belirterek, "Davranışlarının kahramanca olduğunu ve şüphesiz hayat kurtardığını söylemek yanlış olmaz" dedi.

ARAÇTA VE SİLAHINDA İSLAM KARŞITI YAZILAR BULUNDU

The New York Times'ın kolluk kuvveti kaynaklarına dayandırdığı habere göre saldırganların aracında İslam karşıtı yazılar bulundu.

Yetkililer, belirli bir hedefe yönelik önceden yapılmış tehdit tespit edilmediğini ancak olayda açık şekilde "nefret söylemi" unsurlarının bulunduğunu ifade etti.

'ÜSTÜNLÜK' MESAJLARI VERDİĞİ İNTİHAR NOTU BIRAKTI

CNN'in kolluk kuvveti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise saldırganlardan biri, saldırıda kullandığı silahı ailesinin evinden aldı ve geride "ırksal üstünlük" temalı ifadelerin yer aldığı bir intihar notu bıraktı.

Ayrıca saldırıda kullanılan silahlardan birinin üzerine nefret söylemi içeren yazılar yazıldığı belirtildi.

Wahl, söz konusu ifadelerin "genel nefret söylemi" niteliğinde olduğunu ifade etti.

SALDIRGANLARDAN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

CNN'in aktardığına göre saldırganlardan birinin 17 yaşındaki lise öğrencisi ve güreşçi Cain Clark olduğu belirlendi.

Kolluk kuvvetleri kaynakları ve polis telsiz kayıtlarına göre Clark'ın ailesi, onu bir süre önce çevrim içi eğitim programına kaydettirdi.

San Diego Birleşik Okul Bölgesi Sözcüsü James Canning, Clark'ın daha önce Kate Sessions İlkokulu ile San Diego School of Creative and Performing Arts'ta eğitim gördüğünü söyledi. Ailesinin 2021 yılında Clark'ı çevrim içi eğitim veren iHigh Virtual Academy programına geçirdiği belirtildi.

CNN'e göre Clark, bölgesindeki okul kabul edilen Madison High School'un spor faaliyetlerine katılma hakkına sahipti ve 2024-2025 döneminde okulun güreş takımında yer aldı. Ancak bu yıl herhangi bir okul etkinliğine katılmadığı ifade edildi.

Okulun güreş takımının, Ocak 2024'te düzenlenen bir turnuvada birincilik elde etmesi nedeniyle Clark'ı Instagram üzerinden tebrik ettiği de aktarıldı.

Yetkililer, Clark'ın mezuniyet yolunda ilerlediğini ve ilkokul döneminde yaşanan bir kavga dışında herhangi bir disiplin geçmişinin bulunmadığını açıkladı.

ABD'DE İSLAMOFOBİ ARTIYOR

Saldırı, ABD'de Müslümanlara yönelik artan güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) San Diego Direktörü Tazheen Nizam, "Kimse ibadet ederken ya da ilkokulda eğitim alırken güvenliği konusunda korku yaşamamalı" dedi.

San Diego İslam Merkezi İmamı Taha Hassane ise düzenlediği açıklamada toplumdaki dini nefretin tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Hassane, "Toplumumuz yas tutuyor. Böyle bir şeyi asla beklemiyorduk. Ancak ülkemizdeki dini hoşgörüsüzlük ve nefret maalesef eşi görülmemiş seviyede. Hepimiz sevgi ve hoşgörü kültürünü yaymaktan sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #CALİFORNİA