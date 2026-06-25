Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

OYUNDA "İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYİ YOK EDİN" MESAJI

Oyunun uygulama mağazasındaki tanıtımına göre "Gorebox", oyunculara "istedikleri her şeyi yok etme" ve "geniş bir silah ve patlayıcı cephaneliğiyle acımasız çatışmalara girme" imkânı sunuyor.