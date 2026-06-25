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Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!
Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!
Son Dakika: Filipinler'de üç öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından gözler, "istediğini yok et" sloganıyla tanıtılan şiddet oyununa ve çocukları etkilediği belirtilen dijital içeriklere çevrildi. Hükümet, "Gorebox" adlı oyuna erişimi engelleme kararı aldı.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 10:46