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Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

Son Dakika: Filipinler'de üç öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından gözler, "istediğini yok et" sloganıyla tanıtılan şiddet oyununa ve çocukları etkilediği belirtilen dijital içeriklere çevrildi. Hükümet, "Gorebox" adlı oyuna erişimi engelleme kararı aldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 10:46
Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

Filipinler'de üç öğrencinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı okul saldırısının ardından hükümet, saldırganlardan birinin oynadığı tespit edilen "Gorebox" adlı video oyununa geçici erişim engeli getirdi.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

BBC'nin haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Tacloban kentinde bulunan San Jose Ulusal Lisesi'nde meydana gelen saldırının ardından başlatılan soruşturmada, 14 yaşındaki şüphelinin aşırı şiddet içeren "Gorebox" adlı oyunu oynadığı belirlendi.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

"ÇEVRİMİÇİ ETKİLERİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Filipinler Siber Suçlar Araştırma ve Koordinasyon Merkezi, saldırının arkasında çevrimiçi içeriklerin ne kadar rol oynadığının araştırılması amacıyla oyuna geçici erişim engeli getirildiğini açıkladı.

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Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

Merkezin Müsteşarı Aboy Paraiso, "Bu trajik olaya katkıda bulunmuş olabilecek çevrimiçi etkileri görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

OYUNDA "İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYİ YOK EDİN" MESAJI

Oyunun uygulama mağazasındaki tanıtımına göre "Gorebox", oyunculara "istedikleri her şeyi yok etme" ve "geniş bir silah ve patlayıcı cephaneliğiyle acımasız çatışmalara girme" imkânı sunuyor.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

Uluslararası Yaş Derecelendirme Koalisyonu (IARC), oyunu "aşırı şiddet ve kısıtlamasız oynanış" nedeniyle 18 yaş ve üzeri kullanıcılar için uygun gördü.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

"ŞÜPHELİ ÇEVRİMİÇİ İÇERİKLERDEN ETKİLENDİ"

Polis, 15 yaşındaki şüpheli hakkında cinayet suçlaması yöneltirken, Filipin yasaları gereği 14 yaşındaki çocuk hakkında dava açılamıyor.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

Polis Sözcüsü Allan Rae Co, küçük şüphelinin internette şiddet içerikleri paylaştığını ve "çevrimiçi içeriklerden yoğun şekilde etkilendiğini" söyledi.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

SİLAHLAR AİLE ÜYELERİNE AİTTİ

Soruşturmaya göre, saldırıda kullanılan 9 milimetrelik tabanca 14 yaşındaki şüphelinin polis olan teyzesine ait. Teyze olayın ardından görevden uzaklaştırıldı.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

Diğer şüphelinin kullandığı tabancanın ise büyükbabasının güvenlik şirketine kayıtlı olduğu belirtildi.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

"PLANLI BİR SALDIRI"

Polis, iki çocuğun saldırıdan önce okulun tuvaletinde bir araya geldiğini ve elde edilen bulguların saldırının önceden planlandığına işaret ettiğini açıkladı.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

Ön soruşturmada iki şüphelinin okulda zorbalığa maruz kaldıklarını söyledikleri belirtildi.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

"DİJİTAL PLATFORMLAR ÇOCUKLARIN BEYİNLERİNİ YIKIYOR"

Olayın ardından Filipin Senatosu, çocuklar üzerindeki çevrimiçi şiddet içeriklerinin etkisini yeniden gündemine aldı.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

Senatör Risa Hontiveros, bazı dijital platformların "çocukları radikalleştiren ve beyinlerini yıkayan alanlara dönüştüğünü" belirterek, "Bir sonraki kurbanı beklemeyeceğiz" dedi.

Son Dakika| Sanal dehşet sınıfa taştı: ‘Öldür ve yok et’ oyunu sonrası okula kanlı saldırı!

Filipinler Eğitim Bakanı Sonny Angara ise, ülkede ABD'dekine benzer "taklit saldırıların" yaşanmasından endişe duyduklarını belirterek güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FİLİPİNLER