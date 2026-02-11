Trend
SON DAKİKA | Siyonist sapık Jeffrey Epstein belgelerinde kan donduran sözler: Araplar yok edilmeli
Son dakika haberi: Sapık Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'in 11 Eylül saldırılarının hemen ardından gönderdiği bir e-posta ortaya çıktı. Maxwell'in bu e-postada Arapların yok edilmesini hayal ettiğini belirten ifadeler kullandığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 08:06
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 08:07