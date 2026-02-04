Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein'dan İlluminatı itirafı! "Üçlü komisyon kurduk"

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein'dan İlluminatı itirafı! "Üçlü komisyon kurduk"

Son dakika haberi: Jeffrey Epstein'ın çocuklara yönelik cinsel istismar ağının detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan belgeler, Yahudi işadamının sadece cinsel suçlarla değil, küresel güç odaklarıyla da bağlantılı olduğunu gösteriyor. Epstein'ın "Dünyayı yönetmek için İlluminati benzeri Üçlü Komisyon kurduk" şeklindeki şok itirafı, komplo teorilerini yeniden alevlendirdi. Belgelerde yer alan isimler ve kurulan gizli yapılanma, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.

İSA TATLICAN
Giriş Tarihi: 04.02.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 07:06
SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

Son dakika haberi: ABD'de reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede 2019 yılında ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu kirli siyonist yapıya dair korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

Epstein'ın ölmeden önce Trump'ın danışmanı Bannon'a verdiği bir röportaj gündeme oturdu. Gizli yazışmalarında Yahudi olmayan insanları aşağılamak amacıyla "Goyim" kelimesini kullanan Epstein, röportajında İlluminati benzeri "Üçlü Komisyon" kurduklarını söyledi.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

Epstein, iş ve siyaset dünyasındaki üst düzey ilişkilerine de değinerek ABD'li milyarder David Rockefeller ile yakın temas içinde olduğunu anlattı.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

SİYASET - İŞADAMLARI - ÜNLÜLER

Epstein, David Rockefeller'in Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren bir istişare platformu olarak tanımladığı Üçlü Komisyon kurduğunu, bu yapının zaman zaman İlluminati benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını belirtti.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

Rockefeller'ın, seçilmiş siyasetçilerin görev sürelerinin sınırlı olmasına karşılık iş dünyasının daha istikrarlı rol oynadığını düşündüğünü belirten Epstein, bu nedenle böyle bir oluşuma öncülük edildiğini savundu.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

Rockefeller Vakfı yönetiminde yer almasına ilişkin Epstein, bu çevrelerde Nobel ödüllü akademisyenler ile üst düzey siyasetçi ve iş insanlarıyla bir araya geldiğini anlattı.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

MOSSAD İLE KOL KOLA

Yahudi işadamı Jeffrey Epstein'a ait 3 milyondan fazla belgenin yayınlanması ile ABD'de İsrail lobilerine karşı öfke çığ gibi büyüyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

Epstein ve çevresindekilerin İsrail istihbarat servisi Mossad ile kurdukları kirli ağların deşifre olmasıyla birlikte ABD kamuoyunda "İsrail lobileri artık ülkemize müdahale etmesin" sesleri yükseliyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

ABD'de İsrail'in Gazze soykırımına tepki verenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

'DÜNYAYI YÖNETEN GİZLİ OLUŞUM'

İlluminati'nin tarihte büyük devrimlerden suikastlara kadar birçok olayın arkasında bulunduğu, nihai amacı dünyayı ele geçirmek olan gizli bir yapı olduğu düşünülüyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

İlluminati Almanya'da Adam Weishaupt tarafından kuruldu. 1776-1785 arasında faaliyet gösterdi. İlerleyen yıllarda örgüte masonlar da dâhil oldu.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

Üçgen içinde göze benzeyen bir sembol olan "Her Şeyi Gören Göz", dünyanın birçok yerinde kiliselerde, mason binalarında ve ABD Doları'nın üzerinde yer alıyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

TEKNOLOJİ DÜNYASININ YENİ UTANCI

Epstein belgelerinde, son dönemde Gazze'deki soykırıma verdikleri desteklerle anılan ve büyük tepki çeken teknoloji dünyasının liderlerine yönelik de pek çok iddia yer alıyor.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

Belgelerde, X platformunun sahibi Elon Musk'ın, Epstein'a ait Karayipler bölgesindeki adalara gezi düzenlemek için kendisiyle iletişime geçtiği iddia edildi.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'le ilgili belgelerde özel hayatıyla ilgili bilgiler yer alırken aynı zamanda Gates'in biyolojik savunma ve nöroteknoloji gibi alanlardaki çalışmalarının Epstein ile paylaşıldığı görüldü.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

AVRUPA KRALİYETLERİ SKANDALLARIN MERKEZİNDE

Sapkın milyarder Epstein'a ilişkin açıklanan belgeler Avrupa'daki kraliyet ailelerine dair çok sayıda skandalları gün yüzüne çıkardı.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Epstein'la ilişkisi nedeniyle eski Prens Andrew'un ifade vermesi gerektiğini söyledi. Belgelerde, Norveç veliaht prensesinin 2011-2014 arasında Epstein ile yazışmaları da ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

Öte yandan Norveç'te Veliaht Prenses Mette- Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz, şiddet, yüksek miktarda uyuşturucu taşıma gibi suçlamalarla ilk kez hâkim karşısına çıktı.

SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein’dan İlluminatı itirafı! Üçlü komisyon kurduk

CLINTON'LAR İFADE VERECEK

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, cinsel saldırı suçlusu Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma kapsamında ABD Kongresi'nde ifade vermeyi kabul etti.