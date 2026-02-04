Trend
SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein'dan İlluminatı itirafı! "Üçlü komisyon kurduk"
Son dakika haberi: Jeffrey Epstein'ın çocuklara yönelik cinsel istismar ağının detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan belgeler, Yahudi işadamının sadece cinsel suçlarla değil, küresel güç odaklarıyla da bağlantılı olduğunu gösteriyor. Epstein'ın "Dünyayı yönetmek için İlluminati benzeri Üçlü Komisyon kurduk" şeklindeki şok itirafı, komplo teorilerini yeniden alevlendirdi. Belgelerde yer alan isimler ve kurulan gizli yapılanma, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.
Giriş Tarihi: 04.02.2026 06:51
Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 07:06