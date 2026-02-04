SON DAKİKA | Siyonist sapıktan Jeffrey Epstein'dan İlluminatı itirafı! "Üçlü komisyon kurduk"

SİYASET - İŞADAMLARI - ÜNLÜLER



Epstein, David Rockefeller'in Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren bir istişare platformu olarak tanımladığı Üçlü Komisyon kurduğunu, bu yapının zaman zaman İlluminati benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını belirtti.



