SON DAKİKA| Trump Çin’den eli boş döndü: İşte ABD’nin yeni İran yol haritası! ‘Hürmüz Boğazı öyle ya da böyle açılacak’

ÇİN'İN "HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILMALI" MESAJI YENİ DEĞİL

Trump, dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada Şi Cinping'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istediğini ve İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Ancak CNN'e göre Pekin yönetimi bu görüşleri daha önce de dile getirmişti.