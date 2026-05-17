SON DAKİKA| Trump Çin’den eli boş döndü: İşte ABD’nin yeni İran yol haritası! ‘Hürmüz Boğazı öyle ya da böyle açılacak’

Son Dakika: Trump'ın Çin ziyaretinden beklenen diplomatik sonuç çıkmadı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutması ABD'yi sarsarken, Washington'da askeri seçeneklerin yeniden masaya geldiği belirtildi. ABD Başkanı'nın sert mesajları sonrası gözler şimdi Beyaz Saray'ın Tahran için atacağı yeni adımlarda.

Giriş Tarihi: 17.05.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 10:14
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde İran savaşına dair beklenen diplomatik ilerleme sağlanamadı.

"WASHİNGTON ÇİN'DEN İSTEDİĞİNİ ALAMADI"

ABD basınından CNN'in haberine göre Trump yönetimi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılacak görüşmelerden İran konusunda önemli bir sonuç çıkmasını umut ediyordu. Ancak Trump'ın Washington'a dönüşü sonrası somut bir gelişme açıklanmadı.

ÇİN'İN "HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILMALI" MESAJI YENİ DEĞİL

Trump, dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada Şi Cinping'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istediğini ve İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Ancak CNN'e göre Pekin yönetimi bu görüşleri daha önce de dile getirmişti.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, "Şi Cinping bitmesini istiyor. Yardım etmek istiyor. Yardım etmek isterse güzel ama yardıma ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİ İÇİNDEKİ ÇATLAK DERİNLEŞİYOR

Habere göre Trump yönetimi içinde İran konusunda görüş ayrılıkları derinleşiyor. Özellikle Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) bazı isimler, İran'a yönelik daha sert ve doğrudan askeri operasyonların Tahran üzerindeki baskıyı artıracağını savunuyor.

Diğer bir grup ise diplomatik sürecin sürdürülmesini istiyor. Trump'ın son haftalarda müzakere ve ekonomik baskıyı birlikte kullanarak İran'ı anlaşmaya zorlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Ancak Tahran yönetiminin, nisan ayında ilan edilen ateşkesten bu yana pozisyonunu büyük ölçüde değiştirmediği ifade ediliyor.

Trump ise İran'ın son teklifine ilişkin, "İlk cümleyi sevmezsem direkt çöpe atarım" dedi.

"İRAN'A ASKERİ OPERASYON DEVAM EDECEK"

Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. ABD Başkanı, İran'a yönelik askeri operasyonların "devam edeceğini" belirtti.

CNN'in aktardığına göre Trump'ın sabrını taşıran iki ana unsur bulunuyor. Bunlardan biri İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam etmesi, diğeri ise İran yönetimi içindeki görüş ayrılıklarının müzakere sürecini kilitlemesi.

ABD yönetiminde birçok yetkili, İran'ın son açıklamaları ve sert söylemleri nedeniyle Tahran'ın ciddi bir anlaşma niyetinde olmadığını düşünmeye başladı.

SAVAŞ EKONOMİYİ VURDU CUMHURİYETÇİLER ENDİŞELİ

CNN'e göre İran savaşı uzadıkça ekonomik baskı da artıyor. ABD'de benzin fiyatları galon başına ortalama 4,50 doların üzerine çıktı.

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle petrol fiyatlarının daha da yükselebileceği belirtiliyor.

Enflasyonun yeniden hız kazanması ve ücret artışlarını aşması da Beyaz Saray üzerindeki baskıyı artırıyor.

Cumhuriyetçi Parti içinde yaklaşan ara seçimler öncesi ciddi endişe olduğu ifade ediliyor.

CNN'e konuşan bir Trump danışmanı, "Yolda giderken 5 dolarlık benzin görmek beni korkutuyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP: ABD'LİLERİN EKONOMİSİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Trump ise ekonomik eleştirilere rağmen önceliğinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu savundu.

Trump yakın zamanda yaptığı açıklamada, "ABD'lilerin mali durumunu düşünmüyorum. Tek düşündüğüm şey İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi.

ABD Başkanı, Fox News'e konuşurken de bu sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

WASHİNGTON'DA ZAMAN DARALIYOR

CNN'in analizine göre Trump yönetimi artık hem İran savaşını çözmek hem de iç siyasette oluşan baskıyı azaltmak zorunda.

Beyaz Saray çevresinde savaşın daha uzun sürmesinin siyasi maliyetinin ağır olacağı görüşü hakim.

Trump'a yakın bir danışman, yönetimin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açtırmak konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Bir şekilde o boğaz açılacak. Açmak zorundalar" dedi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
