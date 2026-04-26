SON DAKİKA| Trump’a saldırı girişiminde şoke eden detaylar: Kritik ihmal ortaya çıktı! Saldırgan güvenlik zincirini böyle aştı

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı gecede yaşanan kaosun perde arkası netleşiyor. Koruma duvarının nasıl aşıldığı, kritik ihmallerin nasıl göz ardı edildiği tek tek gün yüzüne çıkıyor. Öte yandan saldırganın kimliği belli olurken, video oyun geliştiriciliğinden silahlı baskına uzanan hikayesi ise dikkat çekti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 26.04.2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2026 10:26
The Washington Post'un aktardığına göre ABD'de geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği silah sesleriyle kabusa döndü.

WASHİNGTON'DA KABUS GECESİ

Olay, yerel saatle cumartesi akşamı saat 20.30 sularında, Washington Hilton Oteli'nin bodrum katındaki büyük balo salonunda yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump sahnede CBS muhabiri Weijia Jiang ile sohbet ederken otelin lobi kısmından silah sesleri yükseldi.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada ilk anda bunun "devrilen bir servis tepsisi" olduğunu düşündüğünü söyledi.

"YERE YATIN" ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ

Gürültünün ardından salonda tam anlamıyla kaos yaşandı. Davetliler masa masa yere kapanırken, bazı gazeteciler masa örtülerinin altına saklandı, bazıları ise duvar diplerine sığındı.

Görgü tanıklarına göre salonda "Yere yatın, yere yatın" diye bağıranlar oldu.

TRUMP VE JD VANCE SANİYELER İÇİNDE KAÇIRILDI

Gizli Servis ajanları önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i sahneden indirdi. Ardından birkaç saniye sonra Trump güvenli bölgeye götürüldü.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer kabine üyeleri de hızla salondan çıkarıldı. Güvenlik görevlilerinin "Yol açın! Yol açın!" diye bağırarak koridor oluşturduğu aktarıldı.

İZDİHAMDA YARALANANLAR OLDU

Tahliye sırasında bazı davetlilerin ezilme ve düşme sonucu yaralandığı belirtildi. Adalet Bakanlığı yetkililerinden Harmeet Dhillon başına darbe aldığını söyledi.

Salonda yürümekte zorlanan en az bir kişinin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığı kaydedildi.

EN DİKKAT ÇEKEN DETAY: GÜVENLİK ÖNLEMLERİNDEKİ TUTARSIZLIK

The Washington Post'un haberine göre etkinlik öncesi uygulanan güvenlik prosedürleri ciddi soru işaretleri yarattı.

Davetliler otel girişine yalnızca bilet göstererek alınırken, daha sonra alt kattaki salona geçerken metal detektörlerden geçirildi. Ancak uygulamalar herkese eşit şekilde yapılmadı.

Bazı misafirlere şemsiyelerini büyük mavi çöp kutusuna atmaları söylenirken, bazı kişilerin şemsiyeleriyle içeri girmesine izin verildi.

Güvenlik görevlileri içeri giren kimi konukların bardaklarını topladı, kimilerinde ise farklı uygulamalar yapıldı.

TRUMP'TAN SERT TEPKİ: "GÜVENLİ BİNA DEĞİL"

Trump olaydan yaklaşık bir saat sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti.

Otelin güvenlik önlemlerini eleştiren Trump, "Burası özellikle güvenli bir bina değil" dedi. Ayrıca yaşananların, uzun süredir istediği Beyaz Saray balo salonu projesinin neden gerekli olduğunu gösterdiğini savundu.

MEDYAYA ALIŞILMADIK ÖVGÜ

Trump, sık sık "sahte haber" diye hedef aldığı basın mensuplarına bu kez daha yumuşak bir tonla seslendi. Etkinliğin ifade özgürlüğünü temsil ettiğini söyledi ve gazetecilerin olay sırasındaki tavrını övdü.

"Kalmak için sonuna kadar direndim" diyen Trump, yemeğin 30 gün içinde yeniden düzenleneceğini açıkladı.

TARİHİ OTELDE YENİ KRİZ

Washington Hilton, ABD tarihinde daha önce de güvenlik olaylarıyla gündeme gelmişti. Otel, 1981'de eski ABD Başkanı Ronald Reagan'a yönelik suikast girişiminin gerçekleştiği yer olarak biliniyor. Bu nedenle bina yıllardır "Hinckley Hilton" lakabıyla anılıyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yetkililer olay sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığını ve pazartesi günü mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

VİDEO OYUNLARINDAN SİLAHLI BASKINA UZANAN HİKAYE

Washington'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin ardından gözaltına alınan şüphelinin kimliği de netleşmeye başladı.

CNN'in aktardığına göre, olay yerinde etkisiz hale getirilen kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirtildi.

Yetkililere dayandırılan haberde Allen'ın, Torrance kentinde yaşadığı ve California eyaletinin güneyinden Washington'a geldiği ifade edildi.

HEM ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU HEM OYUN GELİŞTİRİYORDU

CNN'in incelediği kamu kayıtları ve dijital profillere göre Allen, sınav hazırlığı ve özel ders hizmeti veren "C2 Education" adlı kurumda yarı zamanlı öğretmen olarak çalışıyordu.

Şirketin sosyal medya paylaşımlarına göre Allen, Aralık 2024'te "ayın öğretmeni" seçilmişti.

MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMİ EĞİTİMİ ALDI

Allen'ın çevrim içi kariyer profiline göre, 2017 yılında California Teknoloji Enstitüsü'nden makine mühendisliği lisans diploması aldı.

Geçen yıl ise California Eyalet Üniversitesi bünyesinde bilgisayar bilimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

ÖĞRENCİLİK YILLARINDA HABER OLMUŞTU

Şüphelinin adı daha önce de yerel basında geçmişti. 2017 yılında öğrenci olduğu dönemde tekerlekli sandalyeler için acil fren prototipi geliştirdiği ve bu nedenle bir yerel haber kanalında tanıtıldığı aktarıldı.