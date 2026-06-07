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SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik öfkesi artık kapalı kapılar ardında kalmıyor. Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre büyüyen anlaşmazlık siyonist başbakanın elini zayıflatırken, yaklaşan seçimler öncesinde siyasi konumunu da tartışmaya açtı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 07.06.2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 10:19
SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerilim kamuoyu önünde daha görünür hale gelirken, Reuters'a konuşan İsrailli kaynaklar son telefon görüşmesinin Netanyahu açısından siyasi maliyet yarattığını belirtti.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

"SON DÖNEMİN EN GERGİN TEMASLARINDAN BİRİ"

İsrailli yetkililere göre Trump'ın Netanyahu'ya yönelik sert ifadeleri, iki lider arasındaki son dönemin en gergin temaslarından biri olarak kayda geçti.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

Görüşmenin basına sızmasının ardından Trump'ın sözlerini kamuoyu önünde de doğrulaması, İsrail'de Netanyahu'nun siyasi pozisyonunu tartışmaya açtı.

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SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

"HERKES İSRAİL'DEN NEFRET EDİYOR"

ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik yeni saldırı hazırlıklarına tepki gösterdi.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

Haberde Trump'ın Netanyahu'ya, "Artık herkes senden nefret ediyor. Herkes İsrail'den nefret ediyor" dediği aktarıldı.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, görüşmenin iki lider arasında bugüne kadarki en sert konuşmalardan biri olduğunu ifade etti. Kaynaklardan biri, görüşmenin medyaya sızmasının Netanyahu'ya seçim sürecinde zarar verdiğini söyledi.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

İKİ LİDER ARASINDAKİ ÇATLAK ARTIK GİZLENEMİYOR

Reuters'a konuşan İsrailli düşünce kuruluşu Mitvim'in Başkanı Nimrod Goren, geçmişte ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarının kapalı kapılar ardında yönetildiğini ancak artık bunun değiştiğini söyledi.

Goren, "Farklılıklar artık çok daha görünür durumda" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

Trump da New York Post'a verdiği demeçte Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırılarından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Biraz huzursuz oldum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

NETANYAHU'NUN HEDEFLERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Reuters'a göre Netanyahu savaşın başında ortaya koyduğu hedeflere ulaşamadı.

Başbakan, İran yönetiminin devrileceğini, nükleer ve füze programlarının ortadan kaldırılacağını savunmuştu.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

Ayrıca Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde silahsızlandırılacağını açıklamıştı.

Reuters'a göre bu hedeflerin hiçbiri şu ana kadar gerçekleşmiş değil.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

NETANYAHU'YU ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Son kamuoyu yoklamaları Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyonun seçimlerde çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine işaret ediyor.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

İsrailli kaynaklar, Netanyahu'nun seçimlere giderken Trump'ın desteğine ihtiyaç duyduğunu ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin bu ilişkiyi daha karmaşık hale getirdiğini belirtiyor.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

Reuters'a konuşan bir İsrailli yetkili, telefon görüşmesinin sızdırılmasının ve Trump'ın bunu doğrulamasının Netanyahu açısından olumlu bir gelişme olmadığını ifade etti.

SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!

Böyle bir tabloda Trump'ın kamuoyu önünde yaptığı sert çıkışlar, İsrail'de Netanyahu'nun en önemli siyasi kozlarından biri olarak görülen "Washington ile güçlü ilişki" imajını zedeleyen yeni bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BİNYAMİN NETANYAHU #DONALD TRUMP #ABD #İSRAİL