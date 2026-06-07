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SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!
SON DAKİKA| Trump’ın öfkesi Netanyahu’nun elini zayıflatıyor: Siyonist başbakan seçim öncesi köşeye sıkıştı!
Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik öfkesi artık kapalı kapılar ardında kalmıyor. Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre büyüyen anlaşmazlık siyonist başbakanın elini zayıflatırken, yaklaşan seçimler öncesinde siyasi konumunu da tartışmaya açtı.
Giriş Tarihi: 07.06.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 10:19