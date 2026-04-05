SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

Son Dakika: İran'da peş peşe gelen uçak kayıpları, ABD'nin "kimse bize karşı koyamaz" söylemini sarsıyor. CNN'e göre savaşta yaşanan son gelişmeler, ABD'nin "mutlak üstünlük" iddiasıyla sahadaki gerçekler arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 13:27
SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

ABD basınından CNN'in analizine göre, İran'da düşürülen ABD savaş uçakları, Donald Trump yönetiminin "hava sahasında tam hakimiyet" iddialarını tartışmaya açtı ve savaşın seyrine dair yeni soru işaretleri doğurdu.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

ABD SAVAŞ UÇAKLARI BİRER BİRER DÜŞTÜ

Süreç, İran'da bir F-15E tipi bir ABD savaş uçağının düşürülmesiyle yeni bir aşamaya girdi. Bu gelişmenin hemen ardından, cuma günü İran'ın A10 tipi bir ABD savaş uçağını daha hedef aldığı ortaya çıktı. ABD'li bir yetkiliye göre pilot, uçağı İran hava sahasından çıkarmayı başardıktan sonra kendini fırlattı ve daha sonra kurtarıldı.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

İRAN'IN "ASİMETRİK SAVAŞ STRATEJİSİ" ABD'Yİ ZORLUYOR

Haberde bu durumun "asimetrik savaşın risklerini" açık şekilde ortaya koyduğu vurgulandı. ABD'nin en büyük avantajı olarak görülen hava üstünlüğünün, sahadaki gerçeklerle sınandığı ifade edildi.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

Özellikle ABD kamuoyunda savaşa yönelik desteğin zaten düşük olduğu ve bu tür gelişmelerin desteği daha da zayıflatabileceği belirtildi.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

"MUTLAK HAVA HAKİMİYETİ" İDDİASI ÇÖKTÜ

Haberde, Trump yönetiminin son dönemde İran üzerinde "tam ve tartışmasız hava hakimiyeti" kurulduğu yönündeki söylemlerinin bu olaylarla birlikte ciddi şekilde sorgulandığına dikkat çekildi. Bu söylemler, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından da güçlü ifadelerle dile getirilmişti.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

Hegseth, 4 Mart'ta düzenlediği bir basın toplantısında, ABD ve İsrail hava kuvvetlerinin kısa süre içinde İran hava sahasında "tam kontrol" sağlayacağını ve buranın "tartışmasız bir hava sahasına" dönüşeceğini savunmuştu. İran'ın buna karşılık veremeyeceğini öne süren Hegseth, operasyonların birkaç gün içinde tamamlanacağını ifade etmişti.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

Benzer şekilde Trump da 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD uçaklarının İran üzerinde serbestçe uçtuğunu ve Tahran'ın buna karşı hiçbir şey yapamayacağını söylemişti.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

Trump, İran'ın "donanması, ordusu, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin olmadığını" ileri sürerek ABD ordusunu "durdurulamaz bir güç" olarak tanımlamıştı.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

Ancak CNN analizine göre, düşürülen iki uçak bu "mutlak hakimiyet" söylemini zedeleyen somut örnekler olarak öne çıktı. ABD yönetiminin kullandığı "tam kontrol" ve "karşı konulamaz güç" gibi kesin ifadelerin sahadaki gerçeklerle örtüşmediği ifade edildi.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

TRUMP'IN YALANLARI BİRER BİRER ORTAYA ÇIKIYOR

Öte yandan Trump yönetiminin daha önce de askeri başarıları abarttığına dair örnekler hatırlatıldı. Geçtiğimiz haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırı sonrası Trump, programın "tamamen yok edildiğini" iddia etmişti.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

Ancak erken dönem ABD istihbarat değerlendirmeleri bu iddiayı doğrulamamış ve aylar sonra İran yeniden ciddi bir nükleer tehdit olarak gündeme gelmişti.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

Ayrıca savaşın ilk günlerinde Trump'ın, bir ilkokula düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğu, ancak daha sonra bu saldırının ABD kaynaklı olduğunun ortaya çıktığı da haberde yer aldı.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

Son olarak CNN, ABD'nin İran'ın füze kapasitesine yönelik açıklamalarının da abartılı olabileceğine dikkat çekti. Habere göre, İran Devrim Muhafızları'nın füze fırlatma kapasitesinin yaklaşık yarısını hala koruduğu değerlendiriliyor.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

ABD'NİN SÖYLEMLERİ İLE SAHADAKİ DURUM ÇELİŞİYOR

Haberde, tüm bu gelişmelerin siyasi açıdan Trump yönetimi için risk oluşturduğu vurgulandı. ABD kamuoyunun savaşa olan desteğinin düşük olduğu, hedeflerin net olmadığı ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin ardından artan enerji fiyatlarının ekonomik kaygıları büyüttüğü ifade edildi.

SON DAKİKA| Trump’ın sözleri sahada çürüdü: İran savaşında gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Peş peşe düşen uçaklar neyin göstergesi?

CNN son olarak, "ilan edilen mutlak kontrol" ile sahadaki durum arasında giderek daha belirgin bir fark oluştuğunu belirtti.