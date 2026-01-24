Trend
Galeri
Trend Dünya
SON DAKİKA | Türkiye’nin savunduğu ‘tek devlet ve tek ordu’ süreci güçleniyor! ABD’nin boşluğunu Suriye dolduracak
SON DAKİKA | Türkiye’nin savunduğu ‘tek devlet ve tek ordu’ süreci güçleniyor! ABD’nin boşluğunu Suriye dolduracak
Son dakika haberi: Amerikan medyasına göre ABD, Suriye'deki askerlerini tamamen çekmeyi planlıyor. Boşluğu YPG/SDG'ye karşı gücünü ispatlayan Suriye ordusu dolduracak. Bu adım Türkiye'nin savunduğu Suriye'de 'tek devlet ve tek ordu' sürecini daha da güçlendirecek.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 08:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 08:11