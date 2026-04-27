SON DAKİKA| Washington'daki saldırıda taşlar yerine oturmuyor: Otele girmek çocuk oyuncağıydı! Güvenlik zafiyeti mi Trump'a kurulan tuzak mı?

SON DAKİKA| Washington’daki saldırıda taşlar yerine oturmuyor: Otele girmek çocuk oyuncağıydı! Güvenlik zafiyeti mi Trump’a kurulan tuzak mı?

Son Dakika: ABD basınının ortaya koyduğu güvenlik detayları Washington'daki saldırıya dair şüpheleri daha da büyüttü. Davetlilerin "otele girmek son derece kolaydı" sözleri sonrası, böylesine kritik bir gecede güvenlik zincirinin nasıl bu kadar kolay aşılabildiği sorgulanmaya başlandı. Bazı çevreler bunun yalnızca ihmal olmadığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefe açık bırakıldığı kontrollü bir zafiyet ya da önceden hazırlanmış bir tuzak olabileceğini tartışıyor. Saldırganın otele önceden yerleştiği iddiası ise soru işaretlerini daha da derinleştirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 27.04.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2026 11:00
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Washington'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı sonrası gözler, etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton otelindeki güvenlik önlemlerine çevrildi.

Haberde, çok sayıda davetlinin otele girişin beklenenden çok daha rahat olduğunu söylediği aktarıldı.

2 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİNİN KATILDIĞI KRİTİK GECE

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleri, gazeteciler ve çok sayıda davetlinin bulunduğu etkinliğe 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı belirtildi.

Ayrıca ana yemek öncesinde otelde düzenlenen yan organizasyonlara yüzlerce kişinin daha giriş yaptığı ifade edildi.

WSJ'ye konuşan katılımcılar, çevrede güvenlik bariyerleri ve yoğun polis varlığı görülse de giriş denetimlerinin beklenenden zayıf kaldığını savundu.

"BİLET GÖSTERMEK YETERLİYDİ"

Habere göre davetliler, çevredeki kontrol noktalarından yalnızca davet bileti ya da telefon ekranındaki bir davetiye görseli göstererek geçebildi.

Katılımcılar, biletlerin çoğu noktada taranmadığını, kimlik kontrolü yapılmadığını ve bazı görevlilerin sadece hızlı bir göz attığını öne sürdü.

Etkinliğe katılan bazı isimler, birçok spor müsabakası veya konser alanına girişin bile daha sıkı denetlendiğini dile getirdi.

Davetliler "otele girmenin son derece kolay" olduğunu söyledi.

LOBİ VE ALT KATLARA TARAMA OLMADAN ERİŞİM

WSJ'nin aktardığına göre bazı misafirler, otelin lobi kısmı ile alt katlarına güvenlik taramasından geçmeden ulaşabildi. Metal dedektör kontrolünün ise esas olarak balo salonuna giriş öncesinde uygulandığı ifade edildi.

Bu durum, saldırganın bina içinde hareket alanı bulmuş olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.

SALDIRGAN OTELE 2 GÜN ÖNCE GİRİŞ YAPTI

Haberde güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre saldırganın olaydan bir gün veya iki gün önce otele giriş yaptığı ve odada kaldığı öne sürüldü.

Eski FBI yetkililerinden bir isim, saldırganın güvenlik planını olay gecesi değil, rezervasyon yaptığı anda aşmış olabileceğini savundu.

Bu iddia, dış çevrede yoğun önlem alınırken içerideki otel misafir hareketliliğinin yeterince dikkate alınıp alınmadığı tartışmasını gündeme taşıdı.

GÜVENLİK SINIFLANDIRMASI DAHA DÜŞÜK TUTULDU

WSJ'ye konuşan kaynaklara göre etkinliğin güvenlik seviyesi, başkanlık yemin töreni ya da Kongre konuşmaları gibi en üst düzey organizasyonlarla aynı kategoride değerlendirilmedi.

Buna rağmen aynı salonda ABD Başkanı, üst düzey devlet görevlileri, medya yöneticileri ve iş dünyasından önemli isimlerin bulunması dikkat çekti.

SALDIRIDAKİ KRİTİK SORU İŞARETLERİ

Otele girişin kolay olduğu yönündeki iddialar, saldırganın önceden içeride konaklaması ve sonrasında gelen siyasi açıklamalar, sosyal medyada çok sayıda senaryonun konuşulmasına yol açtı.

Bazı kullanıcılar bunun yalnızca organizasyon zaafı olduğunu savunurken, bazı çevreler olayın zamanlaması ve sonrasındaki açıklamaların ayrıca incelenmesi gerektiğini öne sürdü.

"TRUMP YÖNETİMİNİN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİ"

Kimi kullanıcılar saldırının zamanlamasına dikkat çekerek olayın, Donald Trump yönetiminin gündemini değiştirmeye yönelik olabileceğini öne sürdü.

Bazı çevreler ise bunun yaklaşan seçim süreci, kamuoyu yoklamaları ya da İran gerilimiyle bağlantılı olabileceğini savundu.

"İSRAİL BAĞLANTILI SALDIRGAN"

Öte yandan başka paylaşımlarda saldırganın dış bağlantıları olabileceği, İsrail yanlısı gruplarla ilişkili olduğuna dair iddialar gündeme taşındı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN "BALO" ÇIKIŞI

Olay sonrası dikkat çeken bir başka gelişme ise Trump'ın balo çıkışı oldu.

Olayın meydana geldiği balo salonunun "güvenli olmadığını" iddia eden Trump, "Güvenli bir balo salonu inşa ediyorum. Bunu inşa etmemin nedenlerinden biri tam olarak dün gece yaşananlar." dedi.

ABD'de bir federal yargıç, Trump'ın emriyle başlayan Beyaz Saray'ın doğu kanadına yapılacak balo salonunun devam eden inşaatının durdurulması kararını vermişti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
