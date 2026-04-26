SON DAKİKA| Washington’u sarsan saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Otele günler öncesinden sızdı! İşte saldırganın izlediği rota

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı girişiminin bilinmeyenleri tek tek ortaya çıkıyor. Yetkililer, saldırganın otele önceden yerleştiğini ve dikkat çekmeden beklediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 16:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2026 16:56
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

TRUMP'A SALDIRI GİRİŞİMİ

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

TRUMP'IN SANDIKTAKİ RAKİBİ HARRİS'E BAĞIŞ YAPMIŞ

CNN'in haberinde, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haberde, California Institute of Technology'de (Caltech) makine mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olan Allen'ın, ardından California State University-Dominguez Hills'te bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladığı aktarıldı.

Allen'ın sınavlara hazırlık ve özel ders veren bir kurumda yarı zamanlı öğretmen olarak çalıştığı vurgulanan haberde, şüphelinin Aralık 2024'te "ayın öğretmeni" seçildiğine işaret edildi.

Haberde, Allen'ın Ekim 2024'te Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığının belirlendiğine dikkati çekildi.

Allen'ın sosyal medya hesaplarında kendisini "video oyunu geliştiricisi" olarak tanımladığına değinilen haberde, şüphelinin daha önce "Bohrdom" adlı bir oyun yayımladığı, ayrıca "First Law" isimli ikinci bir proje üzerinde çalıştığı kaydedildi.

TEK BAŞINA HAREKET ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

NBC News'un haberine göre, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin otelin lobisinde bulunan Gizli Servis kontrol noktasını hedef aldığını açıkladı.

Bowser, şüphelinin Gizli Servis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini, olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı ayrıca, "Şu anda başka birinin olaya karıştığına dair elimizde hiçbir kanıt yok." ifadelerini kullandı.

Başkent Washington Polis Departmanı Müdürü Jeffery Carroll, şüphelinin bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulundurduğunu açıkladı.

Carroll, saldırının motivasyonuna ilişkin henüz net bir değerlendirme yapılamadığını ancak şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini aktardı.

OTELDE KONAKLIYORDU

Şüphelinin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin düzenlendiği otelde konaklayan bir misafir olduğunu düşündüklerini aktaran Carroll, şüpheliye ait olduğu belirlenen odanın adli inceleme altına alındığını kaydetti.

Başkent Washington Savcısı Jeanine Pirro ise şüphelinin ateşli silah kullanmak ve federal bir memura silahla saldırmakla suçlandığını belirtti.

Pirro, şüphelinin yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkacağını söyledi.

"BU GECE BAZI KURŞUNLAR SIKILACAK"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği öncesi Fox News'e verdiği demeç sosyal medyada gündem oldu.

Leavitt, "Bu akşamki konuşma tam bir Donald Trump klasiği olacak. Eğlenceli ve etkileyici bir performans bizi bekliyor. Bu gece bazı 'kurşunlar sıkılacak' bu yüzden herkes ekran başına geçmeli." ifadelerinin ardından gerçekten silahlı bir saldırının meydana gelmesi dikkatleri çekti.

"HEDEF YÖNETİM KADROSUYDU"

Geçici Adalet Bakanı Todd Blanche, NBC News'ün Meet the Press programında yaptığı değerlendirmede, saldırganın Trump yönetiminde çalışan kişileri hedef almak üzere harekete geçtiğini söyledi.

Blanche, saldırganın hedefinde büyük olasılıkla Trump'ın da bulunduğunu ifade etti.

ELEKTRONİK CİHAZLARI İNCELENİYOR

Yetkililer, zanlının elektronik cihazlarından önemli veriler elde etmeye başladıklarını açıkladı. Ayrıca saldırganı tanıyan bazı kişilerle görüşmeler yapıldığı ve bu sayede olası motivasyona ilişkin ilk bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Ancak Blanche, soruşturma ilerledikçe yeni delillerin ortaya çıkabileceğini, bu nedenle mevcut değerlendirmenin değişebileceğini vurguladı.

"GÜVENLİK SİSTEMİ ÇALIŞTI"

Blanche, saldırının ciddi bir tehdit olduğunu ancak güvenlik çemberinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçildiğini savundu.

Programda yaptığı açıklamada, saldırganın çok ileri gidemediğini belirten Blanche, "Çevre güvenliğini ancak birkaç metre aşabildi. Sistem çalıştı. Hepimiz güvendeydik, Başkan Trump güvendeydi" dedi.

LOS ANGELES'TAN TRENLE WASHİNGTON'A GELDİ

Soruşturmada saldırganın seyahat rotası da netleşmeye başladı. Yetkililere göre zanlı önce Los Angeles'tan trenle Chicago'ya geçti.

OTELE 2 GÜN ÖNCEDEN YERLEŞTİ

Daha sonra ikinci bir tren yolculuğuyla Washington'a ulaştı. Şüphelinin, saldırının yaşandığı Washington Hilton oteline etkinlikten bir veya iki gün önce giriş yaptığı açıklandı.

SİLAHLARI SON YILLARDA SATIN ALMIŞ

Yetkililer, saldırıda kullanılan iki silahın da son birkaç yıl içinde satın alındığını duyurdu. Satın alma sürecinin yasal olup olmadığı ve silahların nasıl taşındığı da soruşturma kapsamında inceleniyor.

"BU OLAY ASLA YAŞANMAZDI"

Öte yandan Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray yerleşkesinde inşa edilmesini istediği dev salonun böyle bir olayı engelleyeceğini savundu.

Trump paylaşımında, "Şu anda Beyaz Saray'da yapımı süren askeri düzeyde çok gizli balo salonu olsaydı bu olay asla yaşanmazdı" ifadelerini kullandı.

