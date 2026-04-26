SON DAKİKA| Washington’u sarsan saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Otele günler öncesinden sızdı! İşte saldırganın izlediği rota

"BU GECE BAZI KURŞUNLAR SIKILACAK"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği öncesi Fox News'e verdiği demeç sosyal medyada gündem oldu.

Leavitt, "Bu akşamki konuşma tam bir Donald Trump klasiği olacak. Eğlenceli ve etkileyici bir performans bizi bekliyor. Bu gece bazı 'kurşunlar sıkılacak' bu yüzden herkes ekran başına geçmeli." ifadelerinin ardından gerçekten silahlı bir saldırının meydana gelmesi dikkatleri çekti.