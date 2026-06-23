.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

LÜBNAN'DA "ERTESİ GÜNÜ" KİMİN ŞEKİLLENDİRECEĞİ TARTIŞILIYOR

Haberde, Lübnan'ın geleceğine ilişkin temel sorunun ülkenin savaş sonrası dönemde hangi aktörlerin etkisi altında şekilleneceği olduğu belirtildi. Bir yanda İsrail'in işgal altında kabul edilen bölgelerdeki baskısı ve askeri varlığı bulunurken, diğer yanda ise alternatif bir çerçeve oluşturulmaması halinde Hizbullah üzerinden İran etkisinin daha da güçlenebileceği yönündeki kaygılar öne çıkıyor. Yunanistan merkezli Newsbeast'e göre, bu iki gerçeklik arasında Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Türkiye gibi bölgesel aktörler yeni dönemi şekillendirmede rol üstlenmek isteyen ülkeler olarak dikkat çekiyor.