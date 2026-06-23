.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

Son Dakika: Yunanistan basınında yer alan habere göre, Türkiye Suriye, Lübnan ve Doğu Akdeniz'i kapsayan daha geniş bir jeopolitik strateji oluşturarak bölgedeki etkisini artırmayı hedefliyor. Haberde, Lübnan'ın İsrail ile İran arasındaki rekabetin ötesinde yeni güç dengelerinin merkezine yerleştiği belirtilirken, Ankara'nın Beyrut'ta daha etkin rol üstlenmesinin hem İran'ın nüfuzunu dengeleyebileceği hem de İsrail açısından yeni bir stratejik denklem yaratabileceği değerlendirildi. Türkiye'nin olası hamlelerinin Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan bölgesel güç haritasını daha da karmaşık hale getirebileceği ifade edildi.