Trend Galeri Trend Dünya .SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan bölgesel güç haritası

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan bölgesel güç haritası

Son Dakika: Yunanistan basınında yer alan habere göre, Türkiye Suriye, Lübnan ve Doğu Akdeniz'i kapsayan daha geniş bir jeopolitik strateji oluşturarak bölgedeki etkisini artırmayı hedefliyor. Haberde, Lübnan'ın İsrail ile İran arasındaki rekabetin ötesinde yeni güç dengelerinin merkezine yerleştiği belirtilirken, Ankara'nın Beyrut'ta daha etkin rol üstlenmesinin hem İran'ın nüfuzunu dengeleyebileceği hem de İsrail açısından yeni bir stratejik denklem yaratabileceği değerlendirildi. Türkiye'nin olası hamlelerinin Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan bölgesel güç haritasını daha da karmaşık hale getirebileceği ifade edildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 23.06.2026 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 16:49
.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

Yunanistan merkezli Newsbeast'e göre, Lübnan sadece İsrail-Hizbullah çatışmasının bir cephesi olmaktan çıkıp Orta Doğu'daki güç mücadelesinin merkezlerinden biri haline geliyor. Haberde, Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve Doğu Akdeniz'i birbirine bağlayan yeni bir jeopolitik strateji geliştirmeye çalıştığı ve bunun İsrail açısından yeni bir denge unsuru yaratabileceği değerlendirildi.

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

Habere göre, Orta Doğu'da değişen güç dengeleri Lübnan'ı yeniden bölgesel satranç tahtasının merkezine taşıdı. Haberde, Beyrut'un artık yalnızca İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın bir cephesi olarak değil, aynı zamanda bölgenin geleceğini şekillendirecek büyük müzakerelerin önemli bir parçası olarak görüldüğü ifade edildi.

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

Newsbeast'e göre Washington, Tahran, Tel Aviv, Ankara, Şam, Riyad, Doha ve İslamabad'ın ilgisi Lübnan üzerinde yoğunlaşırken, ülke izole bir kriz alanı olmaktan çıkarak Orta Doğu'daki geniş kapsamlı güç yeniden yapılanmasının merkezlerinden biri haline geliyor.

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.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

LÜBNAN'DA "ERTESİ GÜNÜ" KİMİN ŞEKİLLENDİRECEĞİ TARTIŞILIYOR

Haberde, Lübnan'ın geleceğine ilişkin temel sorunun ülkenin savaş sonrası dönemde hangi aktörlerin etkisi altında şekilleneceği olduğu belirtildi. Bir yanda İsrail'in işgal altında kabul edilen bölgelerdeki baskısı ve askeri varlığı bulunurken, diğer yanda ise alternatif bir çerçeve oluşturulmaması halinde Hizbullah üzerinden İran etkisinin daha da güçlenebileceği yönündeki kaygılar öne çıkıyor. Yunanistan merkezli Newsbeast'e göre, bu iki gerçeklik arasında Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Türkiye gibi bölgesel aktörler yeni dönemi şekillendirmede rol üstlenmek isteyen ülkeler olarak dikkat çekiyor.

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

ANKARA, LÜBNAN'I DAHA GENİŞ STRATEJİSİNİN PARÇASI OLARAK GÖRÜYOR

Haberde Türkiye açısından Lübnan'ın uzak bir cephe olmadığı vurgulandı. Newsbeast'e göre Ankara, Karadeniz'den başlayıp Suriye ve Irak üzerinden Doğu Akdeniz'e uzanan ve Lübnan ile İsrail'e kadar devam eden geniş bir jeopolitik alanı bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyor. Bu çerçevede Suriye'nin terör sorununu, Irak'ın sınır güvenliğini, Doğu Akdeniz'in enerji ve deniz gücü dengelerini, Lübnan'ın ise İsrail ile dengeyi ve Türkiye'nin Arap dünyasındaki rolünü etkilediği ifade edildi.

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

Haberde, Beyrut'un Ankara açısından sadece kriz yaşayan bir başkent olmaktan çıktığı, aynı zamanda Türkiye'nin arabulucu güç, İsrail'in etkisine karşı denge unsuru ve farklı güç merkezleri arasında diyalog kurabilen bir aktör olarak öne çıkabileceği bir alan haline geldiği belirtildi.

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

TÜRKİYE, SURİYE-LÜBNAN-DOĞU AKDENİZ HATTINI BİRBİRİNE BAĞLAMAYA ÇALIŞABİLİR

Newsbeast'e göre Lübnan ile Türkiye arasında gerçekleşmesi muhtemel üst düzey temaslar, Ankara'nın bölgenin geleceğinin tartışıldığı masada yer alma isteğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Haberde, Şam'ın Lübnan'ı da kapsayan bölgesel denkleme yeniden dahil olması halinde Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve Doğu Akdeniz'i kapsayan üçlü bir stratejik hat oluşturabileceği ifade edildi.

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

Yunanistan merkezli Newsbeast, bunun yalnızca diplomatik bir girişim olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin İsrail ve İran gibi rakip etki alanları karşısında düzen sağlayıcı bir güç olarak ortaya çıkma ihtimalini gündeme getirdiğini yazdı.

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

Haberde, Türkiye'nin Lübnan sahasında daha aktif hale gelmesi durumunda Tel Aviv'in farklı bir stratejik zorlukla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Newsbeast'e göre Türkiye; NATO üyeliği, Batı ile ilişkileri, ABD ile temasları, Müslüman dünyasındaki etkisi ile askeri ve diplomatik kapasitesi nedeniyle İran'dan farklı bir aktör olarak değerlendiriliyor.

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

TÜRKİYE'NİN ETKİSİ DOĞU AKDENİZ'İN TAMAMINI ETKİLEYEBİLİR

Yunanistan merkezli Newsbeast'e göre Türkiye tek bir alanda hareket etmiyor. Ankara'nın deniz yetki alanları, enerji koridorları, askeri varlığı, diplomatik ittifakları ve bölgesel krizleri birbirine bağlayan kapsamlı bir strateji izlediği belirtildi. Haberde, Türkiye'nin Beyrut'ta daha derin bir rol üstlenmesi halinde Karadeniz ve Suriye'den başlayarak Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'ya uzanan nüfuz zincirine yeni bir halka eklemiş olacağı ifade edildi.

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

Bu durumun otomatik olarak Batı karşıtı veya İsrail karşıtı bir blok anlamına gelmediği belirtilirken, Ankara'nın kendisini bölgedeki tüm önemli tartışmalarda vazgeçilmez bir aktör olarak konumlandırmaya çalıştığı kaydedildi.

.SON DAKİKA| Yunan basınını endişelendiren senaryo! Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan bölgesel güç haritası

Newsbeast'e göre Türkiye, Lübnan'da yalnızca savaş sonrası süreci izlemek istemiyor, aynı zamanda bu sürecin şekillenmesinde aktif rol oynamayı hedefliyor. Haberde, Ankara'nın bu hedefe ulaşması halinde Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengelerin daha da karmaşık hale gelebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #LÜBNAN #İSRAİL #İRAN #TÜRKİYE