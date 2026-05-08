SON DAKİKA|Gizli CIA raporu ortaya çıktı! İran, Hürmüz ablukasına aylarca dayanabilir, Tahran’ın yeni sevkiyat taktiği

Washington Post'un görsel araştırmasına göre İran saldırıları sonucunda Orta Doğu'daki ABD askeri tesislerinde en az 228 yapı veya ekipman hasar gördü ya da imha edildi. Gazete, bu rakamın ABD hükümetinin kamuoyuna açıkladığından çok daha büyük bir yıkıma işaret ettiğini yazdı. ABD'li yetkililer ayrıca İran'ın balistik füze üretim kapasitesini yeniden toparlama süresinin giderek kısaldığını değerlendiriyor.