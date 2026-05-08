SON DAKİKA|Gizli CIA raporu ortaya çıktı! İran, Hürmüz ablukasına aylarca dayanabilir, Tahran’ın yeni sevkiyat taktiği

Son Dakika: ABD medyasında yer alan bir habere göre CIA'nın Beyaz Saray'a sunduğu gizli istihbarat raporu, İran'ın ABD'nin Hürmüz Boğazı merkezli deniz ablukasına en az 3 ila 4 ay dayanabilecek kapasiteye sahip olduğunu ortaya koydu. Raporda, yoğun ABD-İsrail bombardımanına rağmen İran'ın füze stoklarının büyük bölümünü koruduğu, yer altı tesislerini yeniden işler hale getirdiği ve insansız hava aracı kapasitesini sürdürdüğü belirtildi. Trump yönetimi İran ekonomisinin çöktüğünü savunurken, ABD'li yetkililer Tahran'ın petrol depolama, gizli sevkiyat ve iç baskı yöntemleriyle direncini koruyabileceğini değerlendiriyor.