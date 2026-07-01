Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

YETKİLİLER TİMSAHLARI YAKALADI

Olayın ardından Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) ekipleri, biri yaklaşık 4 metre, diğeri ise 3,5 metre uzunluğunda iki timsah yakaladı.

FWC Sözcüsü Chad Weber, "Yürüyüş yapıyorlardı ve yüzmek için durdular. Genç kadın iki kolundan da ısırıldı. Erkek arkadaşı onu timsahın ağzından kurtarmaya çalıştı ancak hastaneye götürülürken hayatını kaybetti" dedi.