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Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

ABD'nin Florida eyaletinde serinlemek için girdikleri nehir, genç çift için kabusa dönüştü. Dev bir timsahın saldırısına uğrayan 31 yaşındaki kadının son anları, sevgilisinin feryatlarının duyulduğu 911 kaydıyla ortaya çıktı. Sevdiği kadını kurtarmak için timsahın üzerine atlayan genç adamın yardım çığlıkları ise yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 01.07.2026 13:46 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 14:02
Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan korkunç timsah saldırısının detayları ve dehşet dolu 911 (acil durum hattı) görüşmesi gün yüzüne çıktı.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

NEHRE GİRDİ CANINDAN OLDU

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, 31 yaşındaki Brittany Clark, sevgilisi Chance Allison ve arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaptıkları sırada serinlemek için nehre girdi. Ancak bu karar, genç kadın için ölümle sonuçlandı.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

DEV TİMSAHA KOLUNU KAPTIRDI

İddiaya göre yaklaşık 3,5 metre uzunluğundaki dev timsah, Brittany'ye aniden saldırarak kolundan yakaladı ve "ölüm dönüşü" olarak bilinen yöntemle onu suyun altında döndürmeye başladı.

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Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

Timsahların avlarını etkisiz hale getirmek için kullandığı bu teknik, kurbanın boğulmasına ve ağır yaralanmasına neden oluyor.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

"BİR KOLU TAMAMEN KOPTU, DİĞERİ DE…"

Saldırı sırasında Clark'ın sevgilisi ve yanlarındaki arkadaşı büyük panik içinde 911'i aradı.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

Yayınlanan ses kaydında, Clark'ın arkadaşının operatöre, "Bir kolu tamamen koptu, diğeri ise neredeyse kopmak üzere" diyerek yardım istediği duyuluyor.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

Clark'ın arkadaşının ayrıca, "Çabuk olun, çok fazla kan kaybediyor. Kanamayı durdurmamız gerekiyor" diye bağırdığı belirtildi.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

"DİĞER KOLU YOK OLDU"

Arka planda çığlık ve ağlama seslerinin duyulduğu kayıtta, erkek arkadaşı Chance Allison'ın bir süre sonra, "İki kolu da koptu" diye feryat ettiği aktarılıyor.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

Operatörün, diğer kolun nerede olduğunu sorması üzerine ise arkadaşlarının "Yok oldu" yanıtını verdiği ifade edildi.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

GENÇ KADINI SUDAN ÇIKARMAYI BAŞARDILAR

Allison, operatöre sevgilisini, bir arkadaşının yardımıyla sudan çıkarmayı başardığını ve olay yerinin yürüyüş parkurunun oldukça dışında bulunduğunu söyledi.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

Bunun üzerine 911 görevlisi, bölgeye bir helikopter yönlendirildiğini ve görülmesi halinde işaret verilmesini istedi.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

HASTANE YOLUNDA CAN VERDİ

Ağır yaralanan Brittany Clark, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yolda yaşamını yitirdi.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN HAYATINI RİSKE ATTI

Adli tıp raporuna göre timsah, genç kadının kolunu kaparak ölüm dönüşüne başladı.

Erkek arkadaşı ise timsahın üzerine atlayarak Brittany'yi kurtarmaya çalıştı ve ikili bir süre suyun altında kaldı.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

Raporda, Allison'ın genç kadının kollarından birini kısa süreliğine kurtarmayı başardığı, ancak timsahın daha sonra diğer kolu da ısırdığı belirtildi.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

YETKİLİLER TİMSAHLARI YAKALADI

Olayın ardından Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) ekipleri, biri yaklaşık 4 metre, diğeri ise 3,5 metre uzunluğunda iki timsah yakaladı.

FWC Sözcüsü Chad Weber, "Yürüyüş yapıyorlardı ve yüzmek için durdular. Genç kadın iki kolundan da ısırıldı. Erkek arkadaşı onu timsahın ağzından kurtarmaya çalıştı ancak hastaneye götürülürken hayatını kaybetti" dedi.

Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi

Brittany'nin ağabeyi Nick Clark ise kardeşinin doğayı çok sevdiğini ve yardımsever biri olduğunu belirterek, "Harika bir insandı. Yardıma ihtiyacı olan herkese destek olurdu" ifadelerini kullandı.

Yaşanan trajedinin ardından saldırının meydana geldiği Barr Street Trailhead yürüyüş parkuru, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #FLORİDA