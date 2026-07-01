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Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi
Timsah saldırısının dehşete düşüren 911 kaydı ortaya çıktı: Bir kolu koptu diğeri yok oldu! Feryatlar içinde sevgilisinin can verişini izledi
ABD'nin Florida eyaletinde serinlemek için girdikleri nehir, genç çift için kabusa dönüştü. Dev bir timsahın saldırısına uğrayan 31 yaşındaki kadının son anları, sevgilisinin feryatlarının duyulduğu 911 kaydıyla ortaya çıktı. Sevdiği kadını kurtarmak için timsahın üzerine atlayan genç adamın yardım çığlıkları ise yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 14:02