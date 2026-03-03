Trend Galeri Trend Dünya Trump koltuğunu kaybediyor mu? Anketler alarm veriyor

ABD'nin öncü gazetelerinden The New York Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı askeri operasyon, artan Amerikan kayıpları, petrol fiyatlarındaki yükseliş riski ve savaşın bölgeye yayılma ihtimali nedeniyle hem ABD ekonomisini hem de Trump'ın siyasi geleceğini tehlikeye atıyor. Kamuoyu yoklamaları Amerikalıların çoğunluğunun saldırılara karşı çıktığını, büyük bölümünün ise İran'la tam ölçekli bir savaş ihtimalinden endişe duyduğunu belirtilirken, Demokratlar Trump'ı iç ekonomik sorunları ihmal etmekle suçluyor; Cumhuriyetçi Parti ve Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (MAGA) tabanında da çatlakların derinleşebileceği değerlendiriliyor.

