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Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

ABD-İran mutabakatıyla birlikte Washington-Tel Aviv hattındaki çatlak her geçen gün derinleşiyor. İsrail basınına göre Trump yönetimi, Netanyahu hükümetinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle muhalefetin öne çıkan isimleriyle temas kurarken, kulislerde "Netanyahu sonrası dönem" senaryoları konuşulmaya başlandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 09:40
Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer aldığı Trump yönetiminden bazı yetkililerin, İsrail'de adı başbakanlık koltuğu için zikredilen bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla nabız yoklamaya başladığı aktarıldı.

Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

NETANYAHU'NUN RAKİPLERİYLE TEMASA GEÇTİLER

Haberde, Trump yönetiminin gayriresmi kanallardan temasa geçtiği muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olduğu belirtildi.

Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

İSRAİL'DEKİ MEVCUT YÖNETİM ABD'Yİ ENDİŞELENDİRİYOR

Trump yönetiminin muhalefetle temasa geçme arzusunun ardında üç temel motivasyonun olduğunu belirten haberde, aşırı sağcı bakanların Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetindeki varlığının ABD'de endişeye yol açtığının altı çizildi.

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Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

"HÜKÜMETİN İMAJI ZEDELENDİ"

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle uluslararası alanda "imajı zedelenen" mevcut İsrail hükümetiyle çeşitli diplomatik süreçlerin ve ajandaların ilerletilememesinin Washington'da rahatsızlık yarattığı da belirtildi.

Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

"NETANYAHU SEÇİMLERDE HEZİMETE UĞRAYACAK"

Son olarak ABD'li yetkililerin İsrail'de en geç 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde Netanyahu'nun hezimet yaşayacağını değerlendirdiği aktarıldı.

Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

WASHİNGTON-TEL AVİV HATTINDA DERİN ÇATLAK

ABD-İran mutabakatının ardından İsrail hükümeti ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık tarafların kamuoyu önünde yaptığı açıklamalara kadar yansıdı.

Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakatın yürürlüğe girmesinden sonra Washington yönetimine yönelik "Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez." ifadelerini kullanmıştı.

Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirerek, bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını söylemişti.

Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, mutabakata tepki gösteren İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i sert bir şekilde eleştirerek "İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" ifade etmişti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSRAİL #İRAN #DONALD TRUMP #BİNYAMİN NETANYAHU #LÜBNAN