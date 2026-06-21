Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer aldığı Trump yönetiminden bazı yetkililerin, İsrail'de adı başbakanlık koltuğu için zikredilen bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla nabız yoklamaya başladığı aktarıldı.