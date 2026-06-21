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Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular
Trump Netanyahu’nun fişini çekti mi? İsrail’de yeni başbakan arayışı başladı! O isimlerle gizli temas kurdular
ABD-İran mutabakatıyla birlikte Washington-Tel Aviv hattındaki çatlak her geçen gün derinleşiyor. İsrail basınına göre Trump yönetimi, Netanyahu hükümetinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle muhalefetin öne çıkan isimleriyle temas kurarken, kulislerde "Netanyahu sonrası dönem" senaryoları konuşulmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 09:40