Trend Galeri Trend Dünya

SON DAKİKA|Trump-Şi görüşmesinin perde arkasında kaos! Gizli servis ajanına şok engel

Son Dakika| ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyareti sırasında kamuoyuna yansımayan ciddi güvenlik ve diplomatik krizler yaşandı. Çinli basın mensuplarının Trump-Şi görüşmesine baskın yapması sırasında bir Beyaz Saray çalışanının ezildiği, ardından Çinli yetkililerin silahlı bir ABD Gizli Servisi ajanının Cennet Tapınağı'na girişini engellemesiyle tansiyonun daha da yükseldiği bildirildi. ABD heyeti ile Çinli görevliler arasında fiziksel arbede ve sert tartışmalar yaşanırken, Amerikalı gazetecilerin de çeşitli noktalarda engellendiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 16:31 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 16:33
İngiltere merkezli The Sun'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyareti sırasında kameraların dışında ciddi güvenlik ve diplomatik gerilimler yaşandı. Çinli yetkililer ile Beyaz Saray personeli ve ABD Gizli Servisi arasında fiziksel tartışmaların yaşandığı olaylarda bir Beyaz Saray çalışanının ezildiği, güvenlik görevlileriyle Çinli yetkililer arasında ise sert tartışmalar çıktığı bildirildi. ABD heyetinden bir üyenin, sahne arkasında yaşananları "tam bir rezalet" sözleriyle tanımladığı aktarıldı.

ÇİNLİ BASININ TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİNE BASKINI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Habere göre, ilk büyük gerginlik Perşembe sabahı, bir grup Çinli basın mensubunun Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin gerçekleştiği alana aniden girmesiyle başladı.

Kalabalığın, Beyaz Saray personelinden birini yere düşürdüğü ve ardından üzerinden geçtiği belirtildi. Olayın ardından Amerikalı yetkililerin sert tepki gösterdiği ifade edildi. Kimliği açıklanmayan Beyaz Saray çalışanının morluklar ve sarsıntı geçirdiği, ancak ciddi bir yaralanma yaşamadığı bildirildi.

GİZLİ SERVİS AJANINA TARİHİ TAPINAKTA GİRİŞ İZNİ VERİLMEDİ

The Sun'un aktardığına göre, kaos birkaç saat sonra UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cennet Tapınağı'nda devam etti. Çinli yetkililer, silahlı olduğu belirtilen bir ABD Gizli Servisi ajanının tapınağa girişine izin vermedi. Söz konusu ajanın, Trump'ı takip eden basın mensuplarının güvenliğini sağlamakla görevli olduğu kaydedildi.

ABD basını ile Çinli yetkililer arasında bu nedenle gergin anlar yaşandı. Bir Amerikalı gazetecinin Çinli görevlilere, "Başkanla birlikte konvoy halindeyiz, bunu anlamıyor musunuz?" diyerek tepki gösterdiği aktarıldı. Yaklaşık 30 dakika süren tartışmanın ardından, daha önce güvenlik izni almış başka bir Gizli Servis ajanının gazetecilere eşlik ederek içeri girmesine izin verildi.

TRUMP VE Şİ TAPINAĞI GEZERKEN DIŞARIDA TANSİYON YÜKSELDİ

Başkan Trump ile Şi Cinping'in tarihi Cennet Tapınağı'nı gezdiği sırada, sahne arkasında Çin ve ABD heyetleri arasındaki ilişkilerin giderek daha da gerildiği belirtildi. Habere göre, ziyaret süresince Amerikalı gazeteciler bir bekleme odasında tutuldu.

Basın mensuplarının yeniden başkanlık konvoyuna katılma zamanı geldiğinde ise Çinli yetkililerin geçiş yollarını kapattığı ifade edildi. Bir ABD'li gazetecinin "Gitmeliyiz!" diye bağırdığı, bir Beyaz Saray yetkilisinin ise Çinli görevlilere "Trump yönetimi size asla böyle davranmazdı" diyerek tepki gösterdiği aktarıldı.

"KİMSENİN ÜZERİNDEN GEÇMEYİN" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Basın mensupları nihayet olay yerine ulaştığında, bir kadının "Kimsenin üzerinden geçmeyin, bize yaptıklarını yapmayın" dediği duyuldu. Söz konusu ifadenin, günün erken saatlerinde Çinli basın çalışanlarının bir Beyaz Saray personelini ezmesine gönderme yaptığı değerlendirildi.

YAŞANANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

The Sun'un haberine göre, yaşanan tüm bu yüzleşmeler ilginç bir tesadüf sonucu kameraya da kaydedildi. First Lady Melania Trump hakkında hazırlanan belgeselin yapımcılığını üstlenen yönetmen Brett Ratner'ın o sırada Çin'de bulunduğu ve yaşanan olayları görüntülediği belirtildi. Ratner'ın, aynı dönemde Rush Hour 4 filminin hazırlıkları için Çin'de olduğu ifade edildi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

The Sun, Çin'in devlet kontrolündeki sıkı medya yapısına dikkat çekerek, ülkede basın haberlerinin yoğun denetime tabi tutulduğunu vurguladı. Habere göre Çinli yetkililer, Trump'ın araç konvoyuna ulaşmaya çalışan ABD heyeti üyelerini meydan boyunca koşarak takip etti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
