SON DAKİKA|Trump-Şi görüşmesinin perde arkasında kaos! Gizli servis ajanına şok engel

Son Dakika| ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyareti sırasında kamuoyuna yansımayan ciddi güvenlik ve diplomatik krizler yaşandı. Çinli basın mensuplarının Trump-Şi görüşmesine baskın yapması sırasında bir Beyaz Saray çalışanının ezildiği, ardından Çinli yetkililerin silahlı bir ABD Gizli Servisi ajanının Cennet Tapınağı'na girişini engellemesiyle tansiyonun daha da yükseldiği bildirildi. ABD heyeti ile Çinli görevliler arasında fiziksel arbede ve sert tartışmalar yaşanırken, Amerikalı gazetecilerin de çeşitli noktalarda engellendiği aktarıldı.